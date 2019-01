Podivín – Marné jsou mnohdy snahy o hledání parkovacího místa v turisty nabitých městech a vsích na Břeclavsku. Využít se toho rozhodl Martin Kratochvíl z Podivína. Ve městě zřídil turistické centrum, s nímž hodlá zajistit zázemí návštěvníkům toužícím po aktivním odpočinku. „V regionu mi chyběla služba, kde by se mohli turisté před odjezdem domů osvěžit, případně umýt," říká Kratochvíl.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

O co jde? Modelová situace může vypadat třeba následovně. Rodina ze sousedního Hodonínska přijede do Podivína, kde zaparkuje, věci si uschová do uzamykatelných skříněk, nasedne na kola a vyrazí na výlet. Večer se pak vrátí, osprchuje se, případně se občerství a vrací se domů. „Když člověk přijede do Lednice nebo Valtic, od června do září tam téměř nezaparkuje. To byl prvotní impuls," vypráví Kratochvíl.

Novinka pojme desítky aut. Zakladatel služby navázal spolupráci i s provozovateli penzionů a hotelů. Zajišťuje jim dopravní servis. „Policisté totiž kvůli alkoholu kontrolují také cyklisty. Lidem bych proto po návštěvě vinného sklepa delší cestu neradil," upozorňuje Kratochvíl na častý rozpor otevřených sklepů při cykloakcích.

Do byznysu v cestovním ruchu vstoupil jako nováček. Sbírá zkušenosti. Ladí detaily. „Turismus na jižní Moravě je výrazně sezónní záležitostí, proto i my předpokládáme, podle zájmu, fungování centra do konce září. Ale i po sezóně chystáme nabídku programů," dodává provozovatel centra. Příchozí mohou využít také základních služeb infocentra.