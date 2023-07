Traktor bez řidiče, burácení motorů i šestiletý závodník. Podivínský mazec bavil

/VIDEO/ Nadšenci se rozbíhají do sedadel svých podomácky vyrobených traktorů a už startují. Z výfuků se kouří a motory burácejí. Josef Petřík do první ostré zatáčky vjede příliš rychle. Ve snaze zatáčku vybrat se však příliš nakloní a vzápětí ze svého traktoru vypadne. Pokusí se do něj zpátky naskočit, ale neúspěšně. Traktor ve vší rychlosti protrhne červenobílou pásku a řítí se přímo na diváky, kteří se s křikem rozutíkají.

Podivínský mazec nabídl opět zábavu pro všechny věkové kategorie diváků. Bavili se i samostní účastníci závodů. | Video: Deník/Tereza Hálová