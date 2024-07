Podivínský mazec podpořený slunečnými paprsky tak mohl začít. „Jsem tady podruhé, právě jsme dorazili na jízdu. Posledně když jsme sem přijeli, tak jsme si traktory prošli, podívali se do nich a do některých nás nechali i sednout,“ svěřil Zbyněk Reichman, který přijel do Podivína za traktory se synem.

To Karel Hřebačka měl kratší cestu, je to totiž místní. A Podivínský mazec podpořil hned dvěma stroji. Na úvod si své město projel i při spanilé jízdě. „Mám tady domácí traktůrek a frézu, což je tovární výrobek z roku 1968. Přijďte se podívat. Účastníme se téměř každoročně, asi jen dvakrát jsme vynechali a oželeli jsme tuto akci, a to kvůli žním, ty jsou priorita. Ale jsem moc rád, že to tady Rostislav Svačina organizuje, má s tím spoustu práce,“ připomněl Hřebačka.

Za parného letního dne mohli pak diváci sledovat zhruba dvacítku jezdců, jak si poradí s nástrahami závodiště a s rychlostí konkurentů. Závodníky čekaly nejdříve technické disciplíny, po kterých byla na programu jízda v terénu na čas. Krom toho si návštěvníci mohli užívat prohlídku traktorů, včetně Zetorů ze šedesátých či sedmdesátých let minulého století.

Zahraniční produkci reprezentoval například John Deere Lanz. Mezi speciály na podivínském poli upoutal zejména ten s motorem původně pro Avii furgon. Také hned u vstupu do areálu traktoriády se bylo na co dívat, mezi zaparkovanými veterány se leskla třeba historická Tatra, americký Plymouth či polské vojenské vozidlo. „Chtěli jsme, aby tak návštěvníci mohli podívat jak na traktory, tak na veterány,“ podotkl ředitel akce Rostislav Svačina.