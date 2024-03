Stylové růžové pantofle, v nichž teď stojí za výčepem u pípy, vyměnila za vysoké podpatky a ještě vyšší manažerskou pozici. Svůj život během půl roku obrátila totálně naruby. Proč? „Potřebovala jsem v životě změnu. Dvacet let jsem seděla v kanceláři a posledního půl roku jsem strávila jako žena v domácnosti. Ale každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem to dlouho nemohla vydržet. Jsem taková žena výzev,“ směje se nová hospodská .

Radikální změna oboru působnosti souvisí s jejím synem Vojtou. „Před pár lety u něj byl diagnostikovaný Aspergerův syndrom, což je jedna z poruch autistického spektra. Vím, že to Vojta v životě bude mít kvůli svému hendikepu složitější. Zkouším mu vytvořit jakousi podnikatelskou linku, kterou by si jinak asi sám připravil jen těžko. Neříkám, že z něj bude provozní, ale až mu bud osmnáct, může mi třeba moct roztáčet pivo. Vidím ho jako člověka, který to tady v budoucnu bude řídit, i když třeba nebude zrovna obsluhovat lidi. Přičichne k tomu, může pozorovat zpovzdálí a naučit se zvyklosti běžného života. Osahá si to, bude to pro něj povědomé a bude ho to bavit. Je sice autista, ale když mu pomůžeme, je možné ho zařadit do společnosti,“ je přesvědčená Vojtova trpělivá máma.

Původně přitom chtěla jen před svůj dům v obci, která je součástí Lednicko-valtického areálu, postavit foodtruck a připravovat lidem poctivé domácí langoše. „Shodou okolností se ale nedaleko od nás uvolnily prostory hospůdky. No a mě a partnera napadlo oba projekty spojit,“ vypráví sympatická žena.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Vnitřní prostory hospůdky s kavárnou, které vytápí krbová kamna, budou v provozu hlavně v zimě a při chladném počasí. V létě se pak naplno rozjede provoz foodtrucku s venkovním posezením. Kromě skvělého piva čepovaného moderním způsobem počítá hospodská Bára třeba taky s trhaným masem a oblíbenými langoši.

„Budeme propagovat lokální víno, šikovné lidi a místní překrásný kostel, který je mimo jiné památkou UNESCO. Chceme hosty taky potěšit něčím novým. Koncertem nebo přednáškou na zajímavé téma. Aktuálně kupříkladu o paliativní péči či životě mladých ve velkých městech. Můj sen je jednou uspořádat i přednášku o autismu v rodině, na které by jako mentor přednášel můj syn. Jenže před tím máme ještě pořádně dlouhý kus cesty,“ usmívá se zamyšleně Korcová.

Do Ladné hospůdky zkrátka promítá sama sebe a svůj styl prožívání života. Lehký ho zrovna neměla. „Ale kdo z nás měl nebo má lehký život? Mým mottem je sedmkrát padni a osmkrát vstaň. Po syndromu vyhoření za roky náročné práce je pro mě hospůdka novou krví v žilách. Hrozně se těším na kontakt s lidmi a na úplně jiný styl práce. Ráda budu uklízečkou, výčepní, vyhazovačem, účetní i posluchačem. Ať už to dopadne jakkoli, už jen ta cesta k vlastnímu podnikání za to stála,“ zdůrazňuje provozovatelka nového podniku.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Krýgl s pivem pokládá na jeden z vlastnoručně vyráběných dřevěných podtácků. Stojí na něm: Studené pivo, teplé srdce. Tedy heslo, kterým se v Ladné hospůdce chtějí řídit. „Vítaný je tady každý, všichni jsme si tu rovni. Pokecají si tu babičky i mámy malých dětí. Dobré pivo a něco k zakousnutí si tady může dát třeba parta kamarádů. Chci, aby se tady všichni cítili dobře a vraceli se sem,“ usmívá se roztržitá blondýna, milovnice piva a jedné malé obce v srdci Lednicko-valtického areálu.

