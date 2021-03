Příběh tří rodin hovínek ze zadnice, z kadibudky a z kanálu je zasazený do prostředí brněnské kanalizace. „Martin Dejdar nám namluvil slovy starého dědy Hovnayse dokonce už i úvodní větu. Za sedmero kadibudkami a devatero zadky stojí město Brno,“ tlumočí Podolský.

Hotová je i úvodní znělka, kterou zpívají punkové Tři sestry. „Minulý týden jsme stříhali pracovní verzi klipu. Nese název Tenkrát na záchodě a autorem jejího textu je Lou Fanánek Hagen. Protože jsme na Moravě, budou moci lidé vůbec poprvé slyšet Tři sestry v aranži s cimbálem, dívčím sborem nebo s houslemi. Bude to takový zvláštní druh punku. O Hovnaysových však písnička nebude. Neuslyšíte v ní slovo Hovnays, hovínko, prd, zkrátka nic takového. Bude o radosti ze života, o cestě za světlem a o naději. A to si myslím, že je v současné době hrozně potřeba,“ naznačuje animátor.

Část znělky seriálu bude loutková a provázet ji bude kreslený průřez tlustým střevem. „Tuhle kreslenou část bude zpracovávat to bude Ivo Hejcman, režisér Králíků z klobouku. Ostatně při práci na Hovnaysových se, troufám si tvrdit, potkali tvůrci vůbec nejlepších současných večerníčků. Část týmu Králíků z klobouku, jeden kolega z večerníčku Pat a Mat, a také část týmu, která se mnou spolupracovala na Krysácích," usmívá se Podolský.

Postavičky Hovnaysových, loutek bez rukou, nohou a mechanické kostry uvnitř, se pohybují prostřednictvím animace. Pro první díl seriálu jich tvůrci potřebují asi devět. V celém seriálu se pak vystřídá až dvacet figurek. Každý díl bude dlouhý zhruba sedm minut. „Na jeden díl potřebujeme mít asi stovku záběrů a více než deset tisíc samostatných snímků neboli pohybů loutky. První díl bude vznikat odhadem tři měsíce. Pak už by to mohlo jít rychleji,“ překvapuje tvůrce legendárních Krysáků.

Zdroj: Archiv Cyrila Podolského

Seriálovou verzi, jejíž součástí je i psí mazlíček Bobajs, který se namísto štěkotu bude projevovat prděním, či mluvící toaletní papír v podání Jana Rosáka, doplní celovečerní rodinný film. Nyní se tvůrci snaží sehnat na kontroverzní, ale jak zdůrazňují něžný, projekt, podporu na startovači Hithit. Za více než měsíc potřebuje dát tým nadšenců dohromady více než půl milionu korun. „Všichni jedeme bez honorářů a děláme něco navíc. Hovnaysovi by dokonce měli mít i vlastní edici piv a limonád v krásných plechovkách s obrázky loutek i herců, kteří je namluvili,“ prozrazuje Podolský.

Chtějí do zahraničí za Krysáky

Jakmile se projekt Hovnays rozjede v tuzemsku, rádi by jeho tvůrci oslovili i publikum v zahraničí. „Náš producent Michal Škoda by rád nabízel seriál do zemí, kde se dobře prodávali a vysílali Krysáci. Uvidíme, zda bude zájem. Úspěch měli Krysáci například v Polsku, Finsku, Kanadě či Rusku," zmiňuje autor projektu "z garáže".

Obavu, jak diváci přijmou takto kontroverzní téma, nemá. „Abyste mezi rouškami a respirátory byli vidět, musíte zaujmout napoprvé. Za nehezkými těly je schovaný něžný příběh duší. Rodiče se tedy nemusejí bát a Hovnays ukázat i svým dětem. My všichni jsme ostatně tátové, kteří doma taky vypráví pohádky. Chceme v seriálu ukázat přátelství, dobrosrdečnost, lásku a v dobrém smyslu i mezilidské vztahy. Ty nejhezčí lidské vlastnosti je totiž dobré ukázat právě na škaredých tělíčcích, aby měl člověk důvod hledat," přirovnává Podolský, jehož cílem je dostat se na všechny záchody v republice.

Již nyní je však jisté, že to s Hovanysovými zrovna snadné nebude. „Úřad průmyslového vlastnictví nám zamítl vydat ochrannou známku. To proto, že podle nich jde toto slovo proti dobrým mravům občanů České republiky. Čeká nás tedy souboj. Přitom Hovnays jako slovo vůbec neexistuje. Dělat jazykový rozbor na neexistující slovo mi připadá hodně odvážné. Poklud neprojde Hovnays, museli bychom zakázat spoustu dalších slov, nejen třeba hovnivála, ale i knihovnu. Podobnou kauzu údajně vedl před lety i Jan Werich. A vyhrál. Tehdy šlo o slovo sranda," vzpomněl Podolský.