Akce je součástí 59. ročníku Zlín Film Festivalu a je společným projektem festivalu a Českých drah. "Start Kinematovlaku je tradičním symbolem pro diváky, že se festival nezadržitelně blíží," přibližuje výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. "Mikulov nebyl vybrán jako první město pro začínající pouť jen tak. Na konci června zde bude celý zlínský festival končit v rámci promítání a kulturního programu Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu," doplnila.

Z Mikulova poputuje vlak dále do Znojma, rakouského Retzu, dále pokračuje do středních Čech. Na Moravě se vlak zastaví v Olomouci, Přerově, Kroměříži a svoji cestu ukončí pohádkový vlak právě ve Zlíně v době konání filmového festivalu. V každém z uvedených měst Kinematovlak promítá především na hlavním vlakovém nádraží vždy od devítí hodin ráno. Dopolední projekce po třiceti minutách jsou určeny dětem z mateřských škol a prvních stupňů základních škol. Odpoledne jsou věnována všem zájemcům o filmovou kulturu. Děti se mohou těšit na spoustu známých večerníčků z produkce České televize a dalších známých pohádek.

"Na vlak se těšíme. Malý půjde jak se školou, tak s námi odpoledne. Slyšeli jsme, že vlak je velmi dobře vybaven, hlavně barevně a hravě a děti příjemně zabaví. Program filmů vypadá taky zajímavě. Tak jsem asi zvědavější více než můj syn," říká filmový nadšenec Karel Výmola, který se na otevření vlaku v Mikulově chystá s celou rodinou.

Kromě hlavní součásti Kinovozu upraveného do podoby kinosálu, nechybí ani herna pro děti zvaná Vláček Hráček a Historický vagon se vzdělávácím programem pro celou rodinu. V něm návštěvníci uvidí, jak to kdysi na železnici vypadalo, a nahlédnou také do historie měst, kterými vlak projíždí.

"Zajímá mě promítání historie našeho města, jelikož jsem rodilý Mikulovčan. Je pěkné, že se na město budou moci lidé podívat i jinde, hlavně v Čechách, to mě velice těší. Jelikož je celý vlak zpracován festivalem ve Zlíně, očekávám kvalitu a myslím, že nebudu zklamán. Závidím synovi, že se bude moci podívat do vlaku víckrát než já," dodává s úsměvem filmový fajnčmekr, který se chystá i na samotný festival ve Zlíně.

MICHAL ŠEFARA