Prezentace v interiéru zámečku, který se nachází v bezprostřední blízkosti cenného archeologického naleziště z dob Velkomoravské říše, je totiž podle radnice již roky statická a za zenitem. Svědčí o tom i klesající návštěvnost. „Lokalita Pohanska ročně přiláká tisíce lidí. Ti ovšem na výstavu Velkomoravské Pohansko do interiérů už nezamíří. V roce 2018 jsme měli návštěvnost tři tisíce lidí. O rok později už jen 2099. Tendence je tedy spíš klesající,“ srovnala Silvie Vymyslická, zástupkyně ředitele Městského muzea a galerie Břeclav, které zámeček spravuje.

Vedení města zadalo projekt obnovy interiéru zámečku na Pohansku ke zpracování odborné firmě. V ruce ho má mít už na konci června. Břeclavští si pohrávají dokonce i s myšlenkou rozšířené reality. „Z určitého místa, možná to bude terasa, by pak lidé prostřednictvím moderních technologií nahlédli, jak mohl život Slovanů na hradisku reálně vypadat,“ naznačil starosta města Svatopluk Pěček.

Show pod Pálavou. Sezonu v Merkuru odpálily koncerty hvězd, grilování a víno

Pokud vše půjde, jak má, už na podzim letošního roku by práce mohly začít. V příští sezoně by pak na návštěvníky čekala zcela nová interaktivní výstava. „Jakmile bude hotové toto, rádi bychom se pustili i do exteriérů. Uvažovali jsme o naučných stezkách věnujících se přírodě, historii a archeologii,“ pokračoval místostarosta Jakub Matuška.

Inspiraci vyrazili Břeclavští sbírat za hranice. V dolnorakouském Asparn an der Zaya nedaleko Mistelbachu se nachází archeoskanzen, který doplňují moderní vnitřní výstavní prostory. Před pár měsíci zde dokonce dostavěli repliku raně středověkého velkomoravského kostela, jehož základy nalezli mezi lety 2008 až 2012 archeologové právě na Pohansku. „Společně s muzeem v Mistelbachu nás ročně poctí návštěvou šedesát až sedmdesát tisíc lidí. Trošku nás mrzí, že českých turistů mezi nimi moc není. A to přesto, že máme k dispozici materiály i v češtině a po domluvě je možné v češtině pořádat i prohlídky,“ uvedl pro Deník Rovnost obchodní ředitel muzea Christoph Mayer.

Obnova autobusového nádraží ve Valticích: dělníci teď opravují kanalizaci

Výstavy ve vnitřních prostorách muzea v Asparnu pravidelně obměňují a doplňují. Momentálně jsou zde dokonce k vidění i některé z nálezů z Býčí skály na Blanensku. Živý je také archeoskanzen s asi pětadvaceti různými stavbami. Stále více zde pracují s prvky experimentální archeologie. Snaží se využívat techniky a metody, které s největší pravděpodobností lidé v raném středověku skutečně znali. „Pořádáme workshopy pro děti i dospělé. Zhruba dva víkendy v roce pak máme určené pro lidi, kteří nám chtějí vypomáhat při drobných opravách nebo obměnách. Původně jsme tuto nabídku zamýšleli jako teambuilding pro pracovníky v kulturních institucích. Překvapil a potěšil nás ovšem zájem veřejnosti pomoci nám opravit ploty, stěny budov nebo třeba podlahy,“ usmíval se vedoucí vědeckého oddělení muzea Franz Pieler.

Jedním z hlavních témat návštěvy Břeclavanů v archeoskanzenu bylo užší navázání spolupráce mezi oběma významnými archeologickými lokalitami a práce na nových projektech. Pomoci jim v tom má členství v Euroregionu Pomoraví.