Skatepark má být betonový. „Součástí budou různé jako zábradlí, rampy, překážky," vyjmenoval starosta. Část areálu pokryje zeleň, budou tam i lavičky.

VIDEO: Lidl otevřel v Pohořelicích novou prodejnu. Nákupem lidé pomohou školce

Předpokládané náklady jsou pět milionů korun, představitelé radnice si chtějí zažádat o dotaci. „Pokud by byla dotace alespoň na polovinu nákladů, bylo by to pro nás zajímavé. Bez ní není stavba možná," konstatoval Novák.