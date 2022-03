K dispozici bude co nevidět v turistických informačních centrech v Mikulově, Pavlově i v Pasohlávkách. „Jsou tam pro nás i návštěvníky veškeré klíčové informace o tom, co se v chráněném území nachází, ale i o tom, co je nebo není možné zde dělat. Předem je informujeme třeba o tom, že některými turistickými stezkami není možné projíždět na kole, a když se tam vydají, čeká na ně omezení. Kupříkladu na bradle na Tabulové hoře, na Děvíně či na Svatém kopečku,“ přiblížil vedoucí správy oblasti Jiří Kmet.