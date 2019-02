Zástupce velitele Městské policie Břeclav Zdeněk Novák takové obvinění odmítá. Auta v parkovacích zónách podle něj strážníci pravidelně kontrolují. „Lidé si polepených aut možná více všímají, ale jsou zcela na úrovni ostatních, která na sobě žádnou reklamu nemají. Na kontrolu v parkovacích zónách máme vyčleněného jednoho strážníka a jednoho technika. Samozřejmě nemohou odhalit vždy všechny, protože auta přijíždějí a zase odjíždějí. Evidujeme kolem deseti dvaceti neplatičů denně," podotkl Novák.

Jestliže auto stojí na placeném parkovišti, musí mít podle něj lístek od zaplacení v parkovacím automatu. „Když stojí v rezidentní zóně, potřebuje kartičku pro danou zónu. Pokud ani jedno nemá, musí na to vlastnit výjimku. Tu uděluje městský úřad. Buď to může být odbor dopravy a správních věcí, případně některý jiný. Pokud i výjimka za sklem auta schází, jedná se s největší pravděpodobností o přestupek," vysvětlil Novák.

Zároveň nabádá všímavé lidi, aby zavolali na číslo 156, kde „podezřelé" auto stojí, a hlídka případný přestupek na místě prověří.

Novotný podle svých slov na městskou policii zavolal. „Na můj podnět přijeli a botičku dali i na dodávku, ovšem podle mě jenom naoko. Ráno už tam totiž nestála," všiml si Novotný.

Pro nerezidenty (ty, kteří v dané lokalitě nebydlí – pozn. autora) má radu. „Polepte si auto předvolební reklamou s ČSSD a můžete parkovat, kde chcete," vzkázal s nadsázkou.

Břeclavský lídr ČSSD v krajských volbách Jaroslav Válka mírnější metr ze strany strážníků k předvolební kampani strany také vylučuje. „Pokud někdo stojí, kde nemá, musí dostat botu a pokutu jako každý jiný. Je jedno, co je na autě nalepené. Jakmile začnete dělat výjimky, je to cesta do pekel," prohlásil místostarosta města rezolutně.

O tom, že břeclavští strážníci nemají s politiky slitování, svědčí podle Nováka i případ starý zhruba tři čtvrtě roku. Tehdy před sídlem jedné z politických stran v Břeclavi zaparkovali návštěvníci akce, kterou strana pořádala. „Hned poté jsme všechna ta auta zamkli botičkami, protože neměli zaplacený poplatek ani rezidentní kartu. Postupovali jsme tak jako v jiných případech, tedy nekompromisně," argumentoval.

Podle informací Břeclavského deníku Rovnost mělo jít právě o členy ČSSD.