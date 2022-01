Nelichotivá hodnocení měla i v jiných oblastech. V indexu supermarketů, dostupnosti bydlení, nabídky míst na pracovních portálech, v indexu chráněných území či praktických a dětských lékařů. „Když jsem jednotlivé indexy pročítal, nevěřícně jsem kroutil hlavou. Z Břeclavi, mezinárodního železničního uzlu, se lidé odkudkoli dostanou kdykoli a kamkoli. Co již více by bylo potřeba, aby byl index deset?“ podivoval se Pěček.

Kousek za hranicemi: Rakušané žijí s restrikcemi kvůli covidu. Někteří se smějí

V indexu chráněných území získala Břeclav dokonce pouhého 0,8 bodu. „V katastru města se nachází soustava chráněných území Natura 2000, kromě toho náš katastr zasahuje také do Lednicko-valtického areálu, který je zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Břeclav do roku 1989 obklopovala železná opona. Nyní se říká, že ji obklopuje zelená opona. To souvisí i s problémy s výstavbou obchvatu města,“ pozastavoval se nad hodnocením starosta.

Hledání identity

Břeclav si vysloužila celkovou známku 4,8. Podle jednatele společnosti Obce v datech Jana Havránka se však podle těchto výsledků nedá obecně říci, že úroveň města upadá. „Pracujeme s objektivními daty, nikoli se subjektivními pocity lidí žijícími ve městě. Břeclav vyšla velmi dobře. Pokud některé město v žebříčku za poslední čtyři roky, kdy hodnocení provádíme, kleslo, tak proto, že se jiné rozvíjí rychleji a více. Co se kvality života týče, tedy může Břeclav růst, ovšem pokud jiná města rostou rychleji, logicky se začne propadat,“ zdůvodnil Havránek.

Jako příklad uvedl právě výše zmiňovaný index železniční dopravy. „V Břeclavi je dostupnost bezpochyby výborná, ovšem v jiných městech, kde tak dobrá nebývala, se zlepšuje. Třeba tím, že se otevírají nové železniční stanice či přibývá spojů,“ sdělil.

Agresivita i neodbytnost: obcemi na Břeclavsku obcházejí energetičtí šmejdi

Vysvětlil i další kritéria. Index bankomatů kupříkladu nemá za cíl zhodnotit, zda jich je v daném městě dostatek. „Bankomaty banky umísťují tam, kde dochází k vysokým transakcím, kde lidé hodně nakupují, kde se nachází množství obchodů, služeb, kaváren a podobně. Je prokázané, že hustota bankomatů znamená, že v daném městě více roste obchod. Taková nabídka má pak pochopitelně taktéž vliv na kvalitu života,“ porovnal Havránek.

Hodnocení podle něj nemá za cíl říci, co ve kterém městě nefunguje. Ale upozornit radnici na to, na co se do budoucna soustředit a kam zaměřit pozornost. „Do budoucna bude důležité hledat svoji identitu a připravit vizi na několik let dopředu. Naše údaje mohou posloužit při strategickém rozhodování,“ naznačil Havránek.

Satelity v blízkosti větších měst

Hodnocení Břeclavi se chytla také tamní opozice. Například někdejší místostarosta Jaroslav Válka upozornil, že v roce 2018 měla Břeclav celkové hodnocení 5,7 bodu. Za současného vedení to podle něj jde pouze z kopce.

„Posuďte sami: 2019 – 5,4 bodu, 2020 – 5,2 bodu, 2021 – 4,8 bodu. A to jsou tvrdá data. Tady žádné vykřikování, jak ti před námi byli špatní a neschopní, nic nezmůže. Žádná mediální masáž, vědomé lhaní v tisku či na facebooku tyto údaje nezmění,“ napsal v radničním měsíčníku.

Břeclav: lidem rozdají biopopelnice. Zdarma. Kvůli lepšímu třídění

V Indexu kvality života zpravidla na vyšší příčky stoupají třeba satelity v blízkosti větších měst. „Hodnocení, zda je v daném místě v okruhu do třiceti kilometrů nabídka dobře dostupné a nadstandardně placené práce má v konečném výsledku skoro desetiprocentní váhu,“ vysvětlil jednatel společnosti Obce v datech, Havránek.

Upozornil, že v Brně stojí metr čtvereční nového bytu i sto dvacet tisíc korun. „Běžný člověk si takový byt v krajském městě nekoupí. Kupříkladu v Hustopečích už ale ano. Může tak pracovat v Brně, ale žít v Hustopečích. Nebo třeba ve Slavkově u Brna, v Židlochovicích. Tato města pak pochopitelně stoupají, protože se do nich lidé rádi stěhují,“ dodal.