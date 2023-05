Ve směru od Břeclavi na Hodonín řidiči projedou klasicky po silnici I/55. Náklady na rekonstrukci úseku mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí jsou sedmasedmdesát milionů korun.

VIDEO: Víno, cimbál, zábava. Májové sklepy ve Velkých Pavlovicích bavily

Státní silničáři rekonstruují v současné době i další úsek I/55 v Hraniční ulici v Břeclavi. Hotovo má být do 15. května. Silnice dostane novou asfaltovou vrstvu, náklady budou přes patnáct milionů korun.

V polovině dubna tam silničáři opravili objízdnou trasu na účelové cestě. „Objížďka, kterou nyní řidiči využívají za uzavřenou Hraniční ulici, dostala zabrat hlavně během vydaných dešťů. Někteří řidiči nerespektují dopravní značení a neprojíždějí po objízdné trase rychlostí třicet kilometrů v hodině," vysvětlila Trubelíková. Podle informací silničářů tudy někteří projeli i stodvacítkou.

Most u Brodu nad Dyjí zrekonstruují. Starou konstrukci nahradí nová.Zdroj: SÚS JMK

Rušno je také na dalších místech Břeclavska. U Brodu nad Dyjí na začátku května začala rekonstrukce mostu přes Nové Mlýny. Stávající zboří a nahradí jej nový. Nosná konstrukce už byla v havarijním stavu. „Stavba bude za úplné uzavírky. Práce potrvají do začátku prosince," sdělil ředitel jihomoravské správy a údržby silnic Roman Hanák. Náklady jsou třiapadesát milionů korun.

Objízdná trasa vede po silnicích druhých a třetích tříd přes Drnholec. „Jsme rádi, že už letos oprava mostu začne. Původně ji slibovali už v loňském roce," řekla starostka Brodu nad Dyjí Anna Humlová.

Opravy v okolí:



Opravy a uzavírky

na Blanensku

Opravy a uzavírky

na Brněnsku

Opravy a uzavírky

na Hodonínsku

Opravy a uzavírky

na Znojemsku

Opravy a uzavírky

na Vyškovsku

Cestu přes most u této vsi využívala řada řidičů mířících směrem na Pasohlávky. „Určitě bude zvýšený počet průjezdů aut a autobusů na objízdné trase," podotkla Humlová.

Do krajských silnic druhých a třetích tříd letos plánuje Jihomoravský kraj vložit celkem 1,4 miliardy korun. Jen na mosty půjde zhruba dvě stě milionů.

V červnu má zase začít stavba protihlukové stěny na dálnici D2 u Staroviček. Ředitelství silnic a dálnic už podepsalo smlouvu s firmou. „Práce potrvají devadesát dní. Dopravní omezení na dálnici sdělíme před zahájení stavby," uvedla Trubelíková.

Opravy na Břeclavsku:



I/55 Břeclav - Moravská Nová Ves: omezení do června, rekonstrukce silnice, náklady 77 milionů



I/55 Hraniční, Břeclav: omezení do 15. května, rekonstrukce silnice, náklady přes 15 milionů



D2, Starovičky: práce od června, 90 dní, stavba protihlukové stěny, náklady asi 36 milionů



D2, Kostice - Lanžhot: rekonstrukce silnice, práce 7 týdnů



D2 u Hustopečí a Staroviček: rekonstrukce 4 mostů, bližší informace zatím nejsou známé



most, Brod nad Dyjí: práce od května do prosince, výměna mostu, náklady 53 milionů

Protihluková stěna bude dlouhá osm set metrů a vysoká tři a půl metru. „Hluk je nejvíce slyšet večer a v létě, když jsou otevřená okna u rodinných domů. Nese se daleko více a zatěžuje to více i obyvatele," řekl nedávno Deníku starosta Staroviček Vladimír Drbola.

Rekonstrukce se dočkají také čtyři mosty na D2 u Staroviček a Hustopečí. Žádný není v havarijním stavu. Jsou klasifikované ve čtvrtém stupni, tedy jako uspokojivý, nebo v pátém stupni, tedy jako špatný. Silničáři nyní připravují soutěž na zhotovitele těchto staveb. „Začátek opravy šestikilometrového úseku D2 mezi Kosticemi a Lanžhotem je plánovaný od 2. května a práce potrvají sedm týdnů. Změny ve vedení dopravy včas sdělíme," doplnila Trubelíková.