Pokud půjde vše tak, jak má, novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod by v obci s necelými devíti stovkami obyvatel mohli začít stavět už za dva roky. Vyjít by měly zhruba sto milionů korun. „Momentálně čekáme na rozhodnutí o umístění stavby a na stavební povolení. Příští rok bychom se chtěli pustit do shánění peněz a další rok, což jsou ale optimistické vyhlídky, bychom snad mohli začít stavět,“ okomentoval pro Deník Rovnost starosta.

Kanalizaci mají v Boleradicích dosud pouze dešťovou. „Lidé by měli mít u svých domů jímky a ty by si pravidelně měli nechat vyvážet. Reálně tento postup ale úplně nefunguje, a za nedovolené vypouštění nečištěných odpadních vod z veřejné kanalizace do vodního toku Haraska dostáváme pokuty od inspekce životního prostředí,“ podotkl Vejvančický.

Inspekce životního prostředí pokutovala Boleradické za posledních pět let celkem dvakrát. „Městysu jsme uložili dvě pravomocné pokuty v celkové výši 210 tisíc korun," vyčíslil mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Jak starosta podotkl, důvodem ke zbudování stokové sítě nejsou pouze pokuty. „Především nám jde o životní prostředí a vůbec kvalitu bydlení a života. Když je v létě sucho, line se Boleradicemi občas z potoka nepříjemný zápach. Další věcí pak je, že závadné a nebezpečné látky vypouštěné do potoka postupně zamořují a otravují spodní vody v obci a studny, které mnozí z nás stále používají,“ pokračoval Vejvančický.

Boleradičtí na investici intenzivně spoří. „Nechali jsme k této problematice zpracovat hned několik studií, kde nám akci provozně i stavebně vyčíslovali. V roce 2019 se v nich počítalo s devadesáti až pětadevadesáti miliony korun. V současnosti bude ta částka jistě ještě vyšší. Snažíme se šetřit. Pochybuji, že nám, malé obci, dá nějaká banka úvěr ve výši šedesáti až sedmdesáti milionů korun,“ zamýšlel se starosta.

Podle člena finančního výboru Jiřího Jandy jde o investici, která nemá svým rozsahem v obci s ročním rozpočtem mezi patnácti až osmnácti miliony korun obdoby. „Vzpomínám si, že jsme měli již kolem roku 2000 vůbec první studii na čistírnu odpadních vod. Již tehdy byla její výstavba v astronomických částkách desítek milionů korun. Zastupitelé to smetli ze stolu," připomněl Janda.

I on tvrdí, že řešit investici pouze úvěrem nelze. „To by bylo pro obec prakticky likvidační," doplnil.

Podobné potíže řeší také v Bavorech. I zde chybí kanalizace a vedení obce v čele se starostou Romanem Studénkou řeší, kde vzít desítky milionů na její výstavbu.

Bavory jsou se čtyřmi sty obyvateli jednou z nejmenších, a zároveň poslední obcí pod Pálavou, které chybí jak čistírna odpadních vod, tak i kanalizace. Na čistírnu se musejí Bavorští napojit do Dolních Dunajovic. Stoka povede pod rychlostní silnicí R52 z Brna do Mikulova. „Nyní už máme vybranou firmu na dotační management. Čekáme na položkový rozpočet, od kterého se to vše odvíjí. Věřím, že na začátku příštího roku už bychom mohli znát přesnější termíny,“ přiblížil Studénka.

Kanalizace by Bavorské, kteří hospodaří s ročním rozpočtem šest milionů korun, měla vyjít na asi pětašedesát milionů. Dalších asi čtyřicet má stát rozšíření čistírny odpadních vod v nedalekých Dolních Dunajovicích. „S naším rozpočtem utáhneme maximálně úvěr ve výši dvaceti milionů. Nemůžeme se jako obec zadlužit dlouhodobě více jak šedesáti procenty z rozpočtu. Pokud by tomu tak bylo, každý rok bychom museli splatit pět procent z úvěru a splácet maximálně dvacet let. To by nám na ostatní investice zbylo nejvýše půl milionu korun,“ vyčíslil již před časem starosta.

Přestože má velká část obyvatel v Bavorech vlastní septiky, ani této obci se pokuty nevyhýbají. „Životnímu prostředí jsme po kontrolách na pokutách za posledních deset let zaplatili asi šest set tisíc korun,“ poznamenal starosta Studénka.

Že v Bavorech, kam se před více jak dvěma lety přistěhovali, není kanalizace, překvapilo i manžele Mikulenkovy. „Kupovali jsme rodinný domek už přímo k nastěhování, jehož součástí byla právě i jímka, kterou si necháváme vyvážet. Absence kanalizace nás hodně trápí. Obtěžující je to, myslím, i pro turisty, kteří sem v sezoně přijedou,“ zmínila před několika měsíci pro Deník Rovnost Pavla Mikulenková.