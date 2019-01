Drasenhofen, Mikulov - Ve společném objektu sedí rakouští a čeští policisté nedaleko Drasenhofenu. A jejich spolupráce přináší ovoce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Objekt u rakouského Drasenhofenu, kde se to do konce minulého roku jen hemžilo policisty, teď obývá jen pár mužů v uniformách. V kontaktním centru řeší denně mnoho případů policisté z obou stran hranice. Společnými silami. „Je to bez problémů. Naše spolupráce probíhá ve velice přátelském duchu. Nejčastěji řešíme prověrky platnosti dokladů, tedy zda souhlasí totožnost,“ řekl policista Alexander Radovský, který v kontaktním centru pracuje.

„Lze hovořit hlavně o předávání informací při plnění úkolů bezpečnostních orgánů,“ potvrdil vedoucí oddělení zahraničních styků jihomoravské policie Vladimír Vedra. Jedná se třeba o zprostředkování informací mezi policisty na obou stranách nebo spolupráci při předávání žadatelů o azyl, kteří neoprávněně překročí hranice.

„Spolupráce se týká i informací o chystaných bezpečnostních opatřeních či hrozbách,“ uvedl Vedra. Aktuálním příkladem je příprava na mistrovství Evropy ve fotbale, které se bude konat v Rakousku a ve Švýcarsku. „Je možné říci, že centrum plní funkci jakéhosi styčného bodu pro policisty, kteří potřebují ke své práci informace z druhé strany. Síť obdobných center v celé Evropě umožňuje dostat se k informaci, kterou má k dispozici jakýkoliv policejní sbor,“ vysvětlil Vedra.

V Centru policejní spolupráce v Drasenhofenu zatím pracuje sedm policistů. K prvnímu květnu k nim přibude další člověk. Kontaktní centrum nezačalo fungovat až po vstupu České republiky do schengenského prostoru, ale už v červenci 2006. Kvůli nárůstu agendy po Schengenu v něm policisté obou zemí pracují od letošního prvního února čtyřiadvacet hodin denně.

Spolupráce mužů zákona z obou stran hranice funguje i podle Vedry na jedničku. Jedním z příkladů dobré práce je například vyřešení případu použití kradené kreditní karty, k němuž došlo v rakouském příhraničním regionu. „Fotku pachatele sejmutou automaticky bankomatem při výběru hotovosti policisté předali prostřednictvím centra českým policistům v Břeclavi, kteří pachatele podle podoby identifikovali,“ vylíčil Vedra úspěšně vyřešený případ.

Oslovení lidé z Mikulova jsou v souvislosti se vznikem kontaktního centra v Drasenhofenu především rádi za zrušení kontrol na hranici. „Do Rakouska nejezdím příliš často, ale moc se mi líbí, že dnes už můžu jet bez pasu kudy chci a kdy chci,“ chválil nejpodstatnější změnu zastupitel Stanislav Mach. „Žádná kontrola na hranicích, je to perfektní. Když pak vidím policisty, že zajedou třeba k dálnici a kontrolují auta tam, tak to velmi vítám,“ přidal obdobný názor Boleslav Komárek, který také bydlí v Mikulově.