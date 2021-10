Zodpovědnosti se vyhýbá viník dopravní nehody v Šakvicích na Břeclavsku. Neznámý řidič boural v ulici Dolní. "Před domem s číslem 174 jel v osobním vozidle ve směru od Podivína a z nezjištěných důvodů vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam narazil do zaparkované Škody Octavie, kterou poškodil, a následně z místa ujel," informoval v úterý o čtvrteční nehodě policejní mluvčí Petr Zámečník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.