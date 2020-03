„Snažíme se uvolnit alespoň levý jízdní pruh. Část aut odkláníme na objízdné trasy. Nepředjíždějte kolonu! Ztěžujete tím už tak složitou situaci, kterou se snažíme řešit se slovenskou stranou,“ nabádají policisté na Twitteru.

Před pátou hodinou odpolední se vytvořila na D2 u přechodu Lanžhot – Brodské ve směru na Slovensko dlouhá kolona především kamionů. Auta se zdržují při vstupu na Slovensko. „Řada šoférů nedodržuje zavedená pravidla, dochází ke krizovým situacím, na místě jsme museli řešit i menší nehody,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policie důrazně doporučuje řidičům kamionů, kteří míří na Slovensko a především do Maďarska, aby nepokračovali v jízdě a odstavili auta na nejbližších k tomu určených místech. „Vyčkejte v bezpečí na vyřešení dopravně složité situace,“ vyzývá policie.

Komplikace podle informací policie vznikají při odbavování na slovenské straně. „Provoz osobních aut je v současné době slabý a kamiony stojí v jednom pruhu,“ uvedl dvě hodiny po poledni policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že policie situaci trvale sleduje.

Podle dostupných informací reagují slovenské úřady na uzavírání maďarských hranic a pravděpodobně prověřují, zda vjíždějící kamiony mají cíl cesty na Slovensku, nebo jen projíždějí a mohly by mít problémy dostat se do Maďarska. Pokud se řidiči chtějí koloně vyhnout, mají při cestě do Břeclavi a Hodonína sjet z dálnice už u Podivína.