Policisté zaplnili břeclavskou nemocnici. Darovali krev. Podívejte se na dárce

/FOTO/ Jednatřicet policistů a občanských zaměstnanců v pátek navštívilo hematologicko-transfuzní oddělení břeclavské nemocnice kvůli darování krve. „Ta pomáhá lékařům při záchraně lidských životů, a to ať už při výkonu plánovaných operací či akutních úrazových stavech. Jsme si plně vědomi toho, že naděje na záchranu života je to nejcennější, co může člověk člověku dát,“ sdělil policejní mluvčí Miroslav Měchura.

Policisté a občanští zaměstnanci darovali v Břeclavi svou krev, která pomáhá lékařům při záchraně lidských životů. | Foto: Se souhlasem Policie ČR