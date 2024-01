Lékaři u Artura diagnostikovali takzvanou hemofagocytující lymfohistiocytózu. Pro rodinu zlomová chvíle nastala 17. listopadu loňského roku. Chlapci se opakovaně vracela teplota, rodiče s ním nakonec vyrazili na pohotovost.

Lékaři si ho nechali v nemocnici a pustili se do testů, jež odhalily, že je problém závažný. Matka Sára L. Nešporová vzpomněla, že nemoc velmi rychle zesílila.

„Začaly se mu zvětšovat orgány, všechno ho bolelo, křičel a říkal, že umírá. Uklidňovala jsem ho, ale lékaři, kteří v tu chvíli kolem nás stáli, moc spokojeně nevypadali,“ popisuje žena, která pochází z Valtic.

VIDEO: Dvacet let samostatnosti. Ladná si připomíná odtržení od Břeclavi

Tehdejší chvíle byly pro rodinu velmi vypjaté. „Artur upadal do šoku, měl velmi vysoký puls, začaly mu kolabovat orgány. Okamžitě ho převezli na sál a mě odvedli pryč. Když přijel manžel, vyslechli jsme si, že zdravotníci dělají, co mohou, ale že to dost možná nedopadne dobře,“ vracela se Sára Nešporová k těžkým okamžikům. Doktoři je zvládli.

Onemocnění, kterým hoch trpí, spousta dětí kvůli rychlému nástupu a pozdní diagnostice nepřežije. „V Brně odvedli fantastickou práci. Jsme jim neskutečně vděční. Kdybychom žili kdekoli jinde, dost možná bychom tu už Áťu neměli,“ je přesvědčená žena.

Malého Artura čeká série čtyřiceti týdnů chemoterapií. Tu první absolvoval už třetí den svého pobytu v nemocnici. Poslední bude v polovině srpna. „Chemoterapie začala zabírat. Nyní ale aktivně hledáme taky dárce kostní dřeně. Kdyby chemoterapie na vyléčení nestačila, byla by transplantace kostní dřeně jedinou možnou záchranou,“ zdůvodňovala Nešporová.

Jak pomoci? Lidé mezi 18 až 35 lety se mohou zapsat do registru dárců kostní dřeně . V pražském IKEMu do registru přijímají dárce až do věku 41 let . Dárcovství kostní dřeně nebolí a trvá jen chvíli .

se mohou zapsat . V pražském IKEMu do registru přijímají dárce . Dárcovství kostní dřeně . Seznam odběrových míst pro registraci najdete třeba TADY . Lze také vyplnit online přihlášku a nechat si domů poslat odběrovou sadu na vytření úst.

. Lze také vyplnit online přihlášku a na vytření úst. Aktuálně bude na Břeclavsku hned několik míst, kde se lidé do registru budou moci zapsat. Mobilní odběrová linka přijede třeba do Valtic. A to už tento pátek 19. ledna. Vzorek výtěrem z úst odeberou sestřičky v salonku restaurace Amália v čase od 14 do 18 hodin.

Artur, který se zhruba od tří let potýká taky s Crohnovou chorobou, se s nemocí pere dobře. Neví, jak moc je vážná, ale věří, že se uzdraví.