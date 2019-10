Jako blesk z čistého nebe zapůsobila zpráva, že se bývalý břeclavský starosta Pavel Dominik rozhodl opustit řady Pro Regionu. Ze sdružení, kterému dlouhá léta předsedal, odešel po sedmnácti letech. A není zdaleka jediným, který změnil politický dres. Již před časem se s Pro Regionem rozloučili Zbyněk Chlumecký, Zdeněk Petr či Martin Ondrouch.

Dominik je od pondělí 23. září řadovým členem ODS. „Byl jsem vždy voličem ODS na krajské i celostátní úrovni, ta strana je mi programově blízká. Dostal jsem nabídku a po úvaze se ji rozhodl přijmout,“ potvrdil.

S Pro Regionem se ale podle svých slov nerozešel ve zlém. „Nepohádali jsme se, výroční konferenci ale svolali ne úplně standardním způsobem. Avizoval jsem, že jsem z řady věcí unavený, že dám politickou pauzu. Byl jsem tam skoro dvacet let, měl jsem trochu ponorku. Navíc v poslední době Pro Region nesměřoval tam, kam bych si představoval,“ zdůvodnil Dominik. Jak naznačil, sdružení opustili i lidé, kteří mu byli nejen politicky, ale i lidsky blízcí.

Kdo odešel?

- Z Pro Regionu odešli: Pavel Dominik (v Pro Regionu od roku 2002, nyní člen ODS), Zbyněk Chlumecký (v Pro Regionu od roku 2002, nyní ČSSD) a Zdeněk Petr (člen Pro Regionu od roku 2002, nyní nezávislý kandidát za ANO).

- Již bývalým členem sdružení Pro Region je i Martin Ondrouch. Jeho řady opustil kvůli stěhování. V komunální politice je však aktivní i nadále. V obci Telnice u Brna kandidoval za ODS.

Podobně hovořil i Zdeněk Petr, který při posledních komunálních volbách jako nezávislý rozšířil kandidátku hnutí ANO. „Lidé, kteří měli podobné názory a s nimiž jsem si měl co říct, odešli. Přišli mladší, kteří se na problémy v Břeclavi začali dívat jinýma očima. Měl jsem pocit, že už mi ujel politický vlak, že nemám Pro Regionu víc co dát,“ prozradil Petr.

Zbyňka Chlumeckého, který se na podzim objevil na čtvrtém místě kandidátky ČSSD, zase k odchodu přiměl současný způsob vedení Pro Regionu. „Roli začalo hrát především to, kdo se zúčastnil které schůze, a ne to, co pro sdružení udělal. V Pro Regionu jsem byl od samého začátku, dokonce už od roku 1998, kdy ještě tento název ani nenesl,“ přiblížil Chlumecký.

S nynějším předsedou Pro Regionu Dušanem Fikrem se sice redakci Břeclavského deníku Rovnost podařilo spojit, na otázky, jak odchod stálých členů týmu vnímá, však neodpověděl.

Politolog Stanislav Balík z Masarykovy univerzity uvedl, že přestupy mezi politickými stranami moc výjimečné nejsou. „Mezi volbami v roce 2014 a 2018 změnila politickou stranu přibližně jedna pětina zvolených politiků. To, že ji změní i bývalý lídr, je už méně obvyklé, ale občas se to také stává,“ vysvětlil Balík.

IVA HAGHOFER

JAN BOHÁČ

MICHAL ŠUPÁLEK