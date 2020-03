Že není jednoduché jen tak sedět doma a hledat si zábavu vědí i na kurdějovském obecním úřadě. Proto se rozhodli pro nejmenší spoluobčany připravit soutěž o nejhezčí obrázek a výrobek.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Čas na jeho zhotovení mají děti do konce měsíce března. „V každé kategorii budou dva vítězné příspěvky. Jeden, s největším počtem like na sociální síti Facebook, a druhý, který vybere kulturní komise. Soutěžní fotky vkládejte pod tento příspěvek do půlnoci jednatřicátého března,“ vyzvali zástupci obce na facebooku.