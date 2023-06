Hlouběji do kapsy si sáhnou obyvatelé Břeclavi při platbě poplatku za odpad. Po osmi letech město mění jeho výši. Od příštího roku lidé zaplatí místo šesti stovek devět set korun.

Popelnice na tříděný odpad. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Hlavním důvodem je velký nárůst nákladů na likvidaci odpadů v posledním roce. A to nejen nákladů na jejich třídění, recyklaci a skládkování, v ceně se odráží také všeobecné zdražování zboží a služeb,“ sdělila mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Jak poukázala, od poslední změny poplatku se náklady na svoz na jednoho obyvatele Břeclavi zvedly na dvojnásobek. Zatímco v roce 2016 činily 817 korun, v letošním roce už je to 1 669 korun. Nárůst nákladů je téměř stoprocentní navzdory tomu, že v Břeclavi ubylo obyvatel, a to o bezmála tisíc.

Město dnes platí za svoz a likvidaci odpadu necelých čtyřicet milionu korun ročně. „Samotný poplatek náklady na vývoz a likvidaci odpadu zdaleka nepokryje a město tuto službu významně dotuje z obecního rozpočtu. Při nynější výši poplatku se lidé podílí na celkových nákladech částkou 13,2 milionu korun. Město tedy doplácí téměř 27 milionů, což představuje dvě třetiny celkových nákladů,“ vyčíslila Solaříková.

Upozornila, že situace na trhu s odpady je taková, že i za komodity, které dříve byly uložitelné zdarma, nebo je dokonce bylo možné odevzdávat s výdělkem, nyní město platí. Zvýšení poplatku přinese do rozpočtu města zhruba sedm milionů korun, které pomohou krýt narůstající náklady s odpadem spojené.

Obecně závazná vyhláška, která zvýšenou sazbu poplatku zavádí, začne platit 1. ledna 2024. Beze změny v ní zůstávají osvobození a úlevy. Dítěti do šesti let věku a důchodcům nad pětašedesát let město poskytuje slevu dvě stě korun.

Finanční bilanci odpadového hospodářství město hodlá do budoucna vylepšovat různými systémovými změnami. „V plánu je například umožnění vstupu podnikatelů do veřejné sítě sběru a likvidace odpadů. Ti, kteří ukládají tříděný odpad do běžných kontejnerů, tak dnes činí nelegálně. Břeclav chce třídění podnikatelského odpadu podporovat, proto tento postup do budoucna zlegalizuje,“ zakončila mluvčí.