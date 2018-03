Poprvé v zimní jízdárně. Valtický košt byl rekordní. Nabídl skoro 800 vzorků

Valtice – Takovou nabídku vín snad neměli ve svých zámeckých sklepech ani Lichtenštejnové. Na sobotním Valtickém koštu mohou lidé ochutnat téměř osm set vzorů. „Je to nejvíc, co jsme kdy měli. A to pořádáme devatenáctý ročník. O tři sta víc než loni,“ říká za pořadatele předseda spolku Vinaři Valtice 2000 Martin Štěpánek.

Návštěvníci koštu si užívají vína a cimbálovou muziku vůbec poprvé v prostorách zámecké zimní jízdárny. Pod obrazem jednoho z knížat. „Je to tady opravdu krásné. Košt na úrovni. Do Valtic občas jezdíme a ani dnes nás nezklamaly,“ je spokojený třeba František Listopad, který přijel až z podhůří Šumavy, Horažďovic. ČTĚTE TAKÉ: Ořezávali exotické stromy. Byly nebezpečné. Chřadly kvůli suchu i vysokému věku Hlavní ceny

Champion bílých vín - Rudi Woditschka (Chardonnay 2017)

Champion červených vín - Chateau Valtice (Směs červená 2015)

Kníže bílých vín (valtičtí malovinaři) – Luboš Zechmeister (Ryzlink rýnský 2017)

Kníže červených vín (valtičtí malovinaři) – Zdeněk Marouš (Frankovka 2012)

Pohár růžové víno – Střední vinařská škola Valtice (Rosé Frankovka 2017) S dvěma přáteli dorazila na ochutnávku i Lenka Bílková z Velkých Bílovic. „Zatím jsem spokojená. Teď jsem měla portugal a byl výborný,“ usmívá se mladá žena a proplétá se mezi návštěvníky směrem k muzice.



Podle pořadatelů si na akci nachází cestu kolem osmi set lidí. „Valtický košt u nás, v Hlavním městě vína, tradičně zahajuje vinařské slavnosti,“ připomíná tamní starosta Pavel Trojan.



Valtičtí vinaři spolupracují i s přeshraničními kolegy. „Z Rakouska dorazilo kolem sto šedesáti vzorků,“ počítá Štěpánek.



Není tak úplným překvapením, že šampionem bílých vín se stává Chardonnay, ročník 2017 od rakouského vinaře Rudi Woditschky z nedalekého Herrnbaumgartenu. ČTĚTE TAKÉ: Jako ve starověkém Egyptě. V Mistelbachu se návštěvníci projdou mezi pyramidami Titul šampiona červených vín ale zůstává "doma", patří vinařství Chateau Valtice za Směs červenou, pozdní sběr, ročníku 2015.

