Má patnáct cihlových oblouků a je součástí nemovité kulturní památky. Opravený barokní most Portz Insel u Mikulova na Břeclavsku se stal Památkou roku 2020 v kategorii velkých oprav nad dva miliony korun. O úspěchu informovali představitelé města v úterý.

Historický obloukový most v lokalitě Portz Insel u Mikulova pochází ze sedmnáctého století. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Město Mikulov získalo za výhru sto tisíc korun. „Celá tato krajinářsky komponovaná část území v minulosti značně utrpěla. Byla to zapomenutá stavba za železnou oponou. Proto jsme se most rozhodli uvést do původní podoby, upravit i okolní krajinu a propojit české a rakouské příhraničí,“ řekl starosta Mikulova Rostislav Koštial. Celková oprava mostu stála pětatřicet milionů korun.