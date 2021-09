Truhlice, na jejíž zvednutí je třeba až čtyř silných mužů, má podobu obrovského vejce symbolizujícího zrození. Je téměř metr a půl dlouhá a vysoká je asi sedmdesát centimetrů. Nahoře je uzamykatelný otvor, do kterého budou lidé vhazovat vzkazy lidstvu a svým potomkům. Uložená je ve speciální prosklené schránce na kolečkách, kterou zhotovili truhláři.

Truhlici provázejí dva strážci. Jeden je lidskou bytostí, druhý pak bytostí z jiného světa. „Jeden ze strážců má nápis Te hominem esse memento, tedy pamatuj, že jsi jen člověk. Druhý pak Omnia tempus habent, což znamená všechno má svůj čas,“ popisuje Vojtek.

Cílem je do nyní stokilové truhlice, která se zrodila na jižní Moravě, umístit až tři tisíce vzkazů z různých částí světa. Pomoci v tom mají zástupci ambasád a velvyslanectví. „Lidé, kteří budou chtít napsat poselství dalším generacím, tak budou muset učinit osobně. Jde nám totiž především o návrat k lidství. Každý, kdo se projektu zúčastní, pak obdrží certifikát. Naší vizí je, že se bude tato listina dědit, a že se za sto let pak potomci autorů těchto vzkazů svolají na jedno místo, kde se schránka odpečetí,“ nastiňuje brzy osmaosmdesátiletý malíř s tím, že truhlici bude v putování doprovázet také tlustá kniha, kam budou moci zájemci zapsat své sny, prožitky i poselství.

On sám má už jasno, co bude obsahovat dopis, který do truhlice uloží. „Chci mluvit o lásce, upřímnosti a lidských vztazích tak, jak praví ten můj strážce s mými abstraktními obrazy,“ naznačuje Vojtek.

Projekt asi o rok zbrzdil koronavirus. „Svým způsobem jsem za to moc rád, protože jsem měl možnost projekt pořádně promyslet. V mezičase do něj vstoupilo množství lidí. Představit jako celek bychom ho chtěli ještě letos. Rádi bychom ho přenesli přes hranice kraje, republiky i Evropy. Ovšem neuneseme ho sami, potřebujeme podporu lidí, kteří budou podobnými snílky, jakými jsme my dva," otáčí se malíř na svoji ženu, galeristku Jitku.

Kde nakonec pozlacené vejce zakotví, zatím jeho autor netuší. „Může to být tady v Břeclavi na zámku, až se opraví, stejně tak ale i v Mikulově, Valticích nebo Brně či v Praze. Zkrátka někde, kde se najdou nadšení lidé, kteří se smluvně zavážou, že se o ně po dobu sta let postarají," naznačuje sedmaosmdesátiletý rodák z Horních Bojanovic na Břeclavsku.

Inspirací se mu stal projekt obřího velikonočního vejce, které před lety pomaloval. „Vše se rodí z vejce, proto tedy vejce jako symbol. Kromě toho jsem si vzpomněl také na biblickou Archu úmluvy obsahující nejcennější židovské náboženské předměty. Postupně ve mně doutnalo zděšení, kam se svět ubírá. Technika jde dopředu, ale my lidé se chováme jako zvířata, vše je podvodem a funguje jinak než upřímně," zdůvodňuje svoje pohnutky Vojtek.

Začal proto přemýšlet, co udělat, aby se svědectví současnosti mohlo přenést do budoucnosti. „Jsem malíř, který celý život sní, vymýšlí a má rád tajemno. Když pak slyším v televizi a rádiu o tom, jak se zemská osa naklání, jak zde dochází ke klimatickým změnám, nenechává mě to klidným. No a tak vzniklo Poselství naděje neboli A Message of Hope. Těleso, které snesla jižní Morava," usmívá se sedmaosmdesátiletý autor.