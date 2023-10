Mikulovský probošt Pavel Pacner se o incidentu dozvěděl ze článku Deníku, který mu přeposlal kamarád. „S takovým jednáním zásadně nesouhlasím. Poškozuje to i obraz jiných kněží, kolegů, kteří se snaží komunikovat a vytvářet dobré vztahy tam, kde působí," řekl.

Pacner tvrdí, že s podobným jednáním se ještě nesetkal a doufá, že kurdějovský případ zůstane ojedinělý. „Je to smutné. Je mi to moc líto vůči všem. Dětem, obci, společnosti," poznamenal.

Hustopečský děkan Jan Nekuda Deníku přiznal, že o kurdějovské události moc neví. S tamním farářem Jaromírem Smejkalem prozatím nemluvil.

Pacner uvedl, že by mu podobná akce jako v Kurdějově, kde děti vytvářely výrobky z dýní, nevadila. „Možná bych se snažil setkat s dětmi a přátelsky si s nimi popovídal. A třeba je pochválil, jak jsou šikovní," zmínil kněz z Mikulova.

Reportér Deníku se Pacnera přímo zeptal, zda v dýních se svíčkami spatřuje něco satanského, mikulovský probošt na jeho otázku odpověděl, že v žádném případě.

Mírnější reakci než kurdějovský farář by zvolil i Nekuda. „Možná bych se s pořadateli zkusil domluvit, aby to nebylo u kostela. Snažil bych se to s nimi prodiskutovat," řekl.

Kultura směřuje na navrácení k pohanským zvykům

Vyřezávané dýně podle Pacnera patří k Halloweenu, ale když v kostelích na Mikulovsku na konci září při bohoslužbě děkují za úrodu, dává se tam různá zelenina a ovoce jako plody země. „Jsou tam často i veliké dýně v celku," podotkl Pacner.

Podle Nekudy kultura trochu směřuje k navrácení k pohanským zvykům, keltským a jiným. „Samozřejmě záleží, proč to člověk dělá. Jestli dýně vyřezává jenom na okrasu, a nebo jestli v tom hledá potom dál něco náboženského. To už je rozdíl, a to pak neschvaluji," sdělil Nekuda.

Hustopečský děkan Nekuda přiznal, že se tématiky Haloweenu dotkli i v náboženství a řekli si, že nemá křesťanský základ. „Chtěli jsme zdůraznit, abychom si připomínali zemřelé naším způsobem. Můžeme pomáhat modlitbou, budeme navštěvovat hřbitovy a modlit se za zemřelé. A nemusíme se strachovat z mrtvých," přiblížil.

Kurdějovský farář se Deníku k události, která se stala hlavním tématem v celé vesnici, nevyjádřil. Telefon nebral, neodpověděl ani na SMS zprávu.