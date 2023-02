Zhruba do tří let má na stejném místě vyrůst komplex určený pro atraktivní bydlení s asi šedesáti byty. Vizuálně bude velmi podobný původnímu mlýnu. Investor počítá i s podzemním parkováním a oživením okolí. Součástí má být kavárna a uvažuje se i o galerii. „Chceme k projektu přistoupit zodpovědně, do tří let bychom rádi měli většinu objektů hotovou. Myslím, že bychom to mohli zvládnout,“ uvedl za majitele už dříve Jiří Šetina, vedoucí oddělení developerských projektů firmy.

Projekt to má být nákladný. „Investici odhadujeme mezi dvěma sty padesáti až třemi sty miliony korun,“ naznačil Šetina.

Potvrzeno. Chátrající Vranův mlýn má nového majitele. Víme, co z něj má být

Podle Solaříkové bude způsob březnové demolice neobyčejný. „Aby se co nejméně dotkla vodní plochy pod mlýnem, využije investor vory. Díky nim nebude do rybníka padat suť. Vory se přirazí ke konstrukci budovy a zdivo se zboří dovnitř areálu,“ popsala mluvčí.

Zhruba ještě rok potrvá projektování, další dva roky zabere samotná stavba. Než na ni dojde, bude vyčištěná plocha oplocená. S plány na bytový komplex, ve který se má areál proměnit, kolemjdoucí už brzy přímo na místě seznámí informační tabule a také webové stránky věnované projektu.

Posun po letech: chátrající areál Vranova mlýna v Břeclavi má údajně kupce

Město Břeclav působí v roli prostředníka mezi všemi, koho se proměna místa týká. „Desítky let místo chátralo. Proto jsme rádi, že přišel investor, který chce areál zkulturnit tak, aby byl přívětivý pro místní i pro turisty. Z pozice města se snažíme vycházet mu vstříc a propojovat všechny, kteří jsou v projektu zainteresovaní,“ uvedl starosta Svatopluk Pěček.

Nejstarší část Vranova mlýna pochází až z šestnáctého století. Své jméno získal po mlynáři Janu Vránovi z Moravské Nové Vsi, který si jej pronajal v roce 1919. V padesátých letech bylo jeho provoz ukončen a mlýn dlouhou dobu chátral. Po roce 1990 ho koupil soukromý majitel, nijak ho však nevyužil. Před patnácti lety ho významně poničil požár. Loni se stala jeho novým majitelem společnost Resort Zámecký mlýn, která je sesterskou společností Stavební firmy Plus.