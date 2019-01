Jižní Morava – Závěrečnou vlnu kotlíkových dotací spustilo ministerstvo životního prostředí. Jihomoravané mohou čerpat více než 140 milionů korun. Lidé přitom dosud nevybrali ani peníze z předchozí části.

Ušetřit peníze a zachovat se šetrněji k životnímu prostředí mohou Jihomoravané díky nové vlně takzvaných kotlíkových dotací. Ministerstvo životního prostředí rozjelo třetí a poslední etapu. Pro Jihomoravský kraj úředníci vyčlenili více než 140 milionů korun. Stále navíc trvá druhá výzva.

Cílem podpory je výměna starších kotlů na tuhá paliva. Od září 2022 nesmějí lidé pod pokutou padesát tisíc korun topit v kotlech s emisní třídou horší než tři. Ve stejnou dobu navíc zmizí i výhodnější podmínky pro jejich výměnu. „Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet,“ upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pracovníci kraje nyní výzvu administrativně zpracovávají, lidé si následně začnou o peníze žádat na podzim. Zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů.

Stát podporuje kotle na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. O koupi tepelného čerpadla uvažuje například Jakub Hemza, který staví dům v Lužicích na Hodonínsku. „Zatím jsem podmínky dotace podrobně nestudoval, ale pokud bychom ji získali, ušetřené peníze určitě využijeme jinak,“ sdělil Hemza.

Dotace pokryje až osmdesát procent nákladů. Cena kotlů se liší. „Kondenzační kotel vyjde zhruba na čtyřicet tisíc, tepelné čerpadlo je přibližně třikrát dražší. Kotel na biomasu vyjde cenově podobně jako plynový,“ vyčíslil ředitel centra služeb firmy Enbra Radovan Slaný.

Josef Košťál z Břeclavi, který kotle instaluje, uvedl, že do nich investují více mladší lidé. „Nejčastěji okolo čtyřicítky. Důchodci na ně těžko dosáhnou,“ poznamenal. Někteří podle něj chtějí starý kotel opravit, ačkoliv už na něj neexistují náhradní součástky.

Jihomoravané stále nevyčerpali ani druhou vlnu kotlíkových dotací. Představitelé kraje ji proto prodloužili až do konce března. „Předpokládáme, že do jejího skončení ji lidé vyčerpají. Aktuálně jsme schválili přes tisíc žádostí za zhruba 108,5 milionu korun, další žádosti za zhruba pět milionů čekají na schválení do konce ledna,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková.