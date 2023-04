O zachování pobočky pošty v místní části Charvátská Nová Ves se snaží představitelé radnice v Břeclavi. Tento týden se setkali se zástupci České pošty, jako první v Jihomoravském kraji. Podle starosty Svatopluka Pěčka šlo o informativní schůzku.

Břeclav se snaží o zachování pobočky v místní části Charvátská Nová Ves. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

„Předložili nám, že je tam málo klientských transakcí. Je tam hodně penzistů, chceme pro ně mít zajištěné služby, tak jsme přišli s kompromisním návrhem," řekl Deníku ve čtvrtek Pěček.

V Charvátské Nové Vsi by Břeclavští chtěli zřídit Poštu Partner, se kterou už mají zkušenosti z jiné části města, ze Staré Břeclavi. „V Charvátské je to naše budova a byli bychom schopni ji obsluhovat. Někdo by Poštu Partner musel provozovat, třeba i za cenu, že by to byl zaměstnanec knihovny," nastínil Pěček plány radnice. Deník už o nich informoval minulý týden.

Představitelé České pošty však vybrané pobočky, kterých je zhruba tři sta, chtějí zrušit bez náhrady. Důvodem jsou předpokládané úspory. I Pošta Partner totiž pro ně znamená nějaké výdaje. „Připojili jsme se k výzvě poslanců a Svazu měst a obcí. S návrhem pošty nesouhlasíme. Za Poštu Partner v Charvátské budeme bojovat a rozhodnutí hodláme zvrátit," prohlásil Pěček.

V Břeclavi plánuje Česká pošta zrušit k 1. červenci také pobočku v ulici U Tržiště v centru města. „S tím nemáme problém, protože v docházkové vzdálenosti do jednoho kilometru je hlavní pošta u nádraží," odvětil Pěček.

Pěček věří, že se podaří poslancům, Svazu měst a obcí a Asociaci krajů České republiky ještě termín rušení poboček posunout, aby byl delší čas na vyjednávání. „Chceme, aby byla ta pošta v Charvátské Nové Vsi ve verzi Pošta Partner i za cenu, že by nás to stálo nějaký peněžní příspěvek," oznámil starosta.

LUCIE BURIANOVÁ