Dveře se zde netrhnou, vytíženost je vysoká a pravidelně se tady tvoří fronty. Tak hodnotí lidé z břeclavských místních částí Poštorná a Charvátská Nová Ves provoz v pobočce České pošty v poštorenské ulici Osvobození. Tamní přepážky nahradily ty, které loni v červenci vedení podniku kvůli úsporám uzavřelo ve více jak dva kilometry vzdálené Lednické ulici.

Redakce Deníku se na místo vydala po roce znovu, aby zjistila, jak si lidé na změnu zvykli. Zamířila proto nejprve do Charvátské Nové Vsi. V budově, která patří městu, kromě zrušené pošty už od roku 2001 sídlí také pobočka městské knihovny.

„Sem tam se stává, že někdo vstoupí a diví se, že už tady pošta není. Nejsou to podle mě místní, ale spíš náhodní projíždějící, kteří si čas od času byli zvyklí tady něco vyřídit. Charvátčané jezdí spíše do města, kde si rovnou udělají i větší nákup. Zvyknout si museli, co jim taky zbylo,“ pokrčila rameny žena, která se představila jako Vlaďka.

Služby pošty podle ní využívalo i množství Lednických, kteří se zde zastavovali při cestě z práce domů. „V Lednici pošta je, ale na náměstí, kde je potíž zaparkovat. Takhle si přibrzdili, vyskočili, vyřídili si, co bylo potřeba, a upalovali domů,“ zmínila.

Poštu v Charvátské Nové Vsi uzavřou. Jako spádová má sloužit ta v ulici Osvobození v místní části Poštorná. | Video: Deník/Iva Haghofer

Nejen ona se domnívá, že v poštorenské ulici Osvobození se nyní musejí pracovnice za přepážkami pořádně otáčet. Tvoří se tam totiž údajně fronty. Klienti prý nezřídka stojí i venku. „Lidí tady bývá opravdu hodně. Někdy je to katastrofa. Třeba jako teď v pondělí. Chodím sem průměrně jednou měsíčně. Nárůst klientů z Charvátské je hodně znát,“ okomentovala zase Poštoranka Ludmila Trčková.