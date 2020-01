Obyvatelé Kostic si v pondělí mohli poprvé vyřídit poštovní záležitosti v nových prostorách. Vedení obce pro ně otevřelo pobočku Pošta Partner.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

„Nechtěli jsme riskovat, že obyvatelé zůstanou bez služeb, Česká pošta totiž hrozila zavřením pobočky u nás. Variantou bylo, že převedou služby do soukromých rukou. My jsme ale chtěli, aby byl zachovaný plný rozsah služeb, aby především důchodci nemuseli jezdit do Břeclavi,“ zdůvodnil starosta obce Libor Balga.