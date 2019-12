„Okresní správa sociálního zabezpečení oznamuje, že oddělení lékařské posudkové služby bude od 2. ledna příštího roku přestěhováno do nových kancelářských prostor. Ty se nacházejí ve druhém podlaží rekonstruované budovy nádraží Českých drah v Břeclavi,“ uvedli zástupci města na svém oficiálním webu.

Lidé, kteří se do konce roku budou potřebovat na cokoli zeptat, mohou přijít do hlavní budovy Okresní správy sociálního zabezpečení do Husovy ulice.