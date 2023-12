/AKTUALIZOVÁNO/ Kontroloři Státní veterinární správy objevili v klobáse Gaston z lanžhotského Řeznictví a uzenářství Miroslava Hakaly patogenní bakterii Listeria monocytogenes. Informovali o tom na svém webu Potraviny na pranýři. Podle uzenáře Hakaly se však várka těchto klobás vůbec nedostala do prodeje.

Bakterii nalezli inpsektoři v klobáskách Gaston výrobce Miroslava Hakaly, který má Řeznictví a uzenářství v Lanžhotě. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

Výrobek, ve kterém byla zjištěna bakterie způsobující u citlivějších jedinců například zvracení či průjmy, totiž podle svých slov ihned nechal zlikvidovat v kafilerii. „První testování prováděla laboratoř v Olomouci. Z pěti vzorků nevyšel v pořádku jen jeden. Je to záhada. Pokud vyjde jen jeden výrobek špatně, tak se celá várka, tedy třeba dvacet kilo klobás této šarže, automaticky zlikviduje. Nesmí jít do prodeje. Vše musí být pochopitelně doloženo i papírově. My tedy máme k dispozici dokumenty, které to potvrzují,“ ubezpečil Hakala.

Vzorky téhož druhu klobásy nezávisle poté podle jeho slov testovala i laboratoř v Brně. „Výsledky vyšly negativně. Ovšem i tyto klobásy jsme nechali pro jistotu zlikvidovat,“ sdělil Deníku řezník, který za stejnou klobásu před několika lety získal cenu ve Velké nad Veličkou, bodoval tam opakovaně. Soutěžil o titul Krála slováckej klobásky. Uspěl v hlasování veřejnosti i u odborné poroty. Loni například bodoval i na Klobáskobraní v Břeclavi.

Kontrolou měla projít i nová várka klobás Gaston. Výsledky byly opět v pořádku. Zveřejněním zprávy na webu Potraviny na pranýři se cítí poškozený. „Pošpinili naše jméno. Nikdy bych si nedovolil ohrozit zákazníky. Sedm dní v týdnu tady se ženou, synem a dvěma prodavačkami dřeme jako koně. To, jakým způsobem po nás inspekce jde, je neuvěřitelné. Šestkrát jsme vyhráli Krála slováckej klobásky. Po každém vítězství zde máme velmi tvrdou a důslednou kontrolu. Upřímně přemýšlím, zda se vůbec nějaké soutěže ještě v budoucnu účastnit. Jen se to obrací proti nám,“ povzdechl si řezník a uzenář.

Klobásky a možný dopad na lidské zdraví řešili před měsícem inspektoři také na farmářských trzích v Brně. Klobásy, sádlo nebo škvarky byly vystavené venkovním teplotám, které se blížily dvaceti stupňům Celsia.

Kontroloři u prodejce uzenin zaznamenali hned několik pochybení. Jednalo se o neznámý původ potravin nebo například nedodržení teplot při jejich nabízení. Část zboží byla plesnivá a je zde i podezření na zneužívání chráněného označení potraviny. Informoval o tom Petr Vorlíček, který je mluvčím Státní veterinární správy.