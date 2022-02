Kromě místa k bydlení by areál mlýna mohl sloužit kupříkladu i jako zázemí pro kavárnu, multifunkční galerii nebo korzo. Jisté je i využití známé siluety objektů a jejich historické funkční propojení s prostředím původně přemyslovského hradu. Zprávu v pondělí potvrdili v tiskové zprávě zástupci stavební firmy na svých oficiálních webových stránkách. „V polovině ledna jsme uzavřeli smlouvu na koupi nemovitostí u břeclavského zámku, takzvaného Vránova mlýna. Toto místo dlouhodobě vnímáme - stejně jako břeclavská veřejnost - jako jedinečnou lokalitu, která si zaslouží velkou pozornost,“ stojí ve zveřejněné zprávě.

Zájem o využití areálu ve vedení společnosti začal doutnat až na sklonku roku 2021. „Tehdy se výkonný ředitel díky Robertu Schmidtovi, majiteli agentury Schmidt reality, seznámil s dosavadními majiteli, manželi Omachlíkovými. Při několika jednáních se potvrdilo, že naše představy o využití místa jsou velmi podobné, pouze různé okolnosti dosud nedovolily přikročit k jejich realizaci,“ nechali se slyšet zástupci stavební firmy.

Posun po letech: chátrající areál Vranova mlýna v Břeclavi má údajně kupce

Cílem nového budoucího majitele je proměnit neutěšenou lokalitu v příjemné místo pro život. V tomto bodě se ostatně potkává i se záměry břeclavské radnice. „Mám radost, že jsme se domluvili na spolupráci do budoucna. I my máme plány s lokalitou okolo zámku, rádi bychom ji zvelebili a celé okolí zámku včetně podzámčí a Zámeckého náměstí revitalizovali,“ připomněl starosta města Svatopluk Pěček.

Projekt Resort Zámecký mlýn má na starosti vedoucí oddělení developerských projektů Jiří Štětina. Spolupracovat na něm bude se stavební firmou Plus a architektem Tomášem Havlíčkem. Společně se již podíleli kupříkladu na přestavbě budovy, v níž v Lednici sídlí prodejna potravin COOP Jednota, a jejíž součástí je i apartmánový resort. „Tento zkušený tým bude mít stejně náročný úkol i v Břeclavi: připravit a zrealizovat stavbu, která bude odpovídat zdejšímu mimořádnému géniu loci a očekávání veřejnosti. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali. Jde o dílo nadčasové, které musí sloužit celým generacím, a proto nechceme nic uspěchat,“ uvedli zástupci společnosti v prohlášení.

Nevzdala se: vinařce z Moravské Nové Vsi tornádo vzalo vinohrad i úrodu

Jak přiblížili, nyní se zamýšlejí nad využitím prostoru a budov. Vedle bydlení by mělo kombinovat i prvky občanské vybavenosti. Chybět by tak neměla kupříkladu kavárna, multifunkční galerie nebo korzo. „Výzvou je rovněž zapojení okolních prostor s areálem zámku a vodními prvky, které nabízejí řadu krásných kompozic a možností využití. Podobné úvahy rozvíjí i architekt Havlíček, který hodlá využít známé siluety objektů a jejich historické funkční propojení s prostředím původního přemyslovského hradu,“ prozradili zástupci stavební firmy Plus.

Tým má již za sebou přípravné práce, jimiž je průzkum a zaměření lokality a stávajících objektů. „Dalším krokem bude to nejdůležitější – upřesnění záměru a zpracování studie. Při všech těchto pracích je naprosto nezbytná spolupráce s orgány města, památkáři, majiteli okolních pozemků a samozřejmě s veřejností. Ta je hlavním arbitrem toho, zda se projekt zařadí k těm zdařilým, a zda se podařilo vrátit místu jeho harmonii a význam,“ doplnili z vedení hodonínské společnosti.