Povinnost přijímat dvouleté dětí dělá vrásky školkám. Kvůli místu i vybavení

Jižní Morava – Šestitisícové Hustopeče na Břeclavsku mají dvě mateřské školy, přesto se potýkají s nedostatkem míst. „Letos jsou obě školky naplněné,“ uvedla ředitelka mateřské školy U Rybiček Eva Javůrková. S obavami vyhlíží rok 2020, kdy podle novely musí vyhovět každé žádosti o umístění dvouletých dětí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Město se proto jako zřizovatel školek rozhodlo pro přístavbu nové budovy. „Chceme nadstavbu nad mateřinkou U Rybiček. Mohly by tam vzniknout dvě třídy, každá pro osmadvacet dětí,“ nastínila starostka Hana Potměšilová. Část peněz na výstavbu se pokusí získat z dotací.

Školky mohou v současnosti přijímat děti mladší tří let pouze v případě, že je ve třídě méně než osmadvacet dětí. Počet se má podle ministerstva školství upravit. Slibuje méně žáků ve třídách a výpomoc od proškolených chův. „Z věkové kategorie mladších tří let, což představuje přes sto tisíc dětí v republice, jich teď navštěvuje mateřskou školu pětačtyřicet tisíc. Věřím, že když ze strany rodičů bude poptávka, rozumný zřizovatel tomu vyhoví i bez povinnosti. Čísla dokazují, že to funguje i bez podmínky,“ podotkl ministr školství Robert Plaga.

Někteří ředitelé však upozorňují i na to, že budou muset s nástupem dvouletých dětí dovybavit koupelnu a starat se o plenky. „Nemáme tady například přebalovací pult. A těžko říct, zda budou všichni rodiče nosit dětem pleny,“ poukázala na možné komplikace ředitelka hustopečské školky Pastelka Blanka Nešporová.

Pokud se upraví počet žáků na třídu, nevidí ve fungování žádný problém ředitelka Mateřské školy Holandská ve Znojmě Hana Buchtová. „Když budou i chůvy, tak bychom to mohli zvládnout. Už teď tady máme mladší tří let,“ zmínila Buchtová.

Znojemští si navíc nechali zpracovat demografickou studii, z níž vyplývá, že kapacita jejich mateřinek bude stačit. „Studie ukázala, že zájem o umístění bude mít zhruba třicet procent dvouletých dětí,“ doplnila znojemská mluvčí Zuzana Pastrňáková.

Kapacitu tříd si hlídají i v Hodoníně. „Neuvažujeme o navýšení,“ řekl za hodonínskou radnici Josef Horníček.

Jako častý důvod, proč dát dvouleté dítě do školky, uvádějí rodiče dřívější návrat do práce. „Doba už se posunula, hodně žen spěchá do práce. I já se chystám z mateřské dřív,“ řekla Soňa Bartošová z Hodonína.