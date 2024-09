Morava a Dyje ukázaly obyvatelům Břeclavska v polovině září svou sílu. Jindy mírné říčky se proměnily v divoké řeky, které se místy vylily z koryt, podemílaly břehy, vyvracely stromy či téměř zaplavovaly lávky a mosty.

Kupříkladu v Břeclavi byla uzavřená cukrovarská lávka. Zakázaný vstup byl i na lávku pro pěší a cyklisty u „Vídeňáku“. Dyjí v Břeclavi totiž protékalo i více jak tři sta kubíků vody za sekundu. V Charvátské Nové Vsi z preventivních důvodů vystavěli hasiči protipovodňové stěny. Tamější se také potýkali s výpadky elektrického proudu.

Zvýšenou hladinu řeky Moravy zase s napětím po dobu několika dnů sledovali Lanžhotští. Platil zde třetí stupeň povodňové aktivity a řekou protékalo pět set šedesát kubíků za sekundu. Hladina zde vzrostla na více jak pět a půl metru. I proto policisté nechali na několik dní uzavřít hraniční přechod Lanžhot – Brodské. Most přes řeku Moravu je totiž ve špatném technickém stavu a panovaly obavy, zda náporu vody odolá.

Lanžhotští měli pro jistotu připraveny pytle s pískem, situaci bedlivě sledovali a postupovali přesně podle povodňového manuálu. Lidé i vedení města věřili, že situaci zvládnou. Byla mezi nimi i Marie Jirmanová, učitelka angličtiny v penzi, která žije v Lanžhotě devětatřicet let. Stav řeky Moravy v korytě a výšku její hladiny je tak i ona zvyklá sledovat pravidelně. O to intenzivněji letos v září, kdy se katastrofické povodně nevyhnuly většině území republiky.

„Když můžeme a není cesta uzavřená, jezdíme se sem dívat pokaždé. Zvednutá bývá totiž hladina dost často,“ vyprávěla Deníku.

Obyvatelům Jevišovky zase zahrozila řeka Dyje. Ta se v katastru obce stéká s říčkou Jevišovkou. Hladina toku vzrostla na více jak tři metry. Po železnici se tamní několik dní nedostali do práce ani do škol. Zatopené bylo i celé fotbalové hřiště, existenci branek připomínaly pouze jejich viditelná horní břevna.

Řeka Jevišovka přetekla do polí a přilehlých lesíků. | Video: se svolením Romana Urbanského

Důvodem výrazného navýšení hladiny Jevišovky byla řeka Dyje. „Jevišovku přetlačuje a vrací se do ní, až je vidět, jak řeka teče zpátky na Hrušovany,“ přiblížila starostka obce Božena Bošiaková.

Potíže měli tamější tradičně také na nejníže položeném místě v obci, a to u železniční zastávky. Z bezpečnostních důvodů proto místo zatarasili pomocí pytlů s pískem. „Při povodních v roce 2006 jsme tam měli dokonce metr a půl vody. Nechtěli jsme tedy nic ponechat náhodě a raději jsme se připravili dopředu,“ zdůvodnila starostka.

Starosti jim dělala i lávka

Obavy měli Jevišovičtí také o lávku přes řeku vedoucí na sousední Novosedly. „Na mostku jsme měli naplaveniny, už ohrožovaly pilíře ve vodě. Povodí Moravy nakonec sehnalo techniku a s pomocí vodních záchranářů vše odstranilo. Byli jsme rádi, lávka je pro nás totiž hodně důležitá. A to kvůli přívodu pitné vody a optické sítě. Kdyby se něco stalo, byl by to průšvih,“ poznamenala Bošiaková.

V okolí Mikulova a Břeclavi platil zákaz vstupu do lesů kvůli vysokému riziku pádu stromů. Lesní porosty jsou podmáčené a hrozilo nebezpečí vyvracení stromů i na lesních cestách.

Uzavřená byla do odvolání kupříkladu v obou směrech silnice mezi Mikulovem a Milovicemi. Kvůli zaplavení křižovatky přezdívané „U Ruky“ byla pro řidiče neprůjezdná také silnice druhé třídy číslo 381 vedoucí z Velkých Němčic na Vranovice a Uherčice. Komplikace hlásili také železničáři. Na trati Boří les – Lednice byl provoz zcela zastavený.

Lidské tragédie se povodním na Břeclavsku vyhnuly. K jedné však málem přeci jen došlo. Dvěma hasičům ze Staré Břeclavi, z nichž jeden je současně i vodním záchranářem, mohl děkovat za život muž, který skončil v záplavové laguně v břeclavské místní části Poštorná.

Byl uvězněný po prsa ve vodě

Oba spolu s policisty dorazili na místo jako první, a protože měli k dispozici i část vybavení pro vodní záchranáře, pustili se do záchranné operace. Muž byl uvězněný po prsa ve vodě a bahně. Hasič, jištěný lanem, ho dostal na pevnou půdu.

Devětašedesátiletý cyklista byl zřejmě opilý. Muže si ve vodě všimla dvojice, která po cestě procházela, a přivolala pomoc.

Břeclavsko povodně minuly. Jinak na tom však byli obyvatelé střední a severní Moravy. Mezi místními se proto spontánně vzedmula vlna pomoci. V Mikulově za ní stál Jan Kolařík, který shodou okolností pochází z jednoho z nejpostiženějších míst v zemi - z Mikulovic na Jesenicku. Katastrofickou povodeň, jež obec o dvou a půl tisících obyvatelích zasáhla v roce 1997, prožil jako jedenáctiletý kluk.

„Na fotky v novinách a obrázky v televizi se dívá velice špatně. O to hůř, když jsem to sám jako kluk zažil. Měl jsem v ruce lopatu a jen jsem odhazoval a odhazoval. Tomu, kdo povodeň nezažil, je téměř nemožné popsat, co vše obnáší,“ vyprávěl redakci rodák z Mikulovic.

Mužstva mladší a starší přípravky fotbalového klubu SK Rakvice 1932 zase uspořádala sbírku pro stejně staré parťáky z obce Ruda nad Moravou, kterou zasáhla ničivá povodeň. Malí sportovci dali dohromady velkou krabici plnou trvanlivých cukrovinek. Společně s autem další pomoci z Rakvic ji tam odvezli tamní dobrovolní hasiči.

„Vedení naší obce vyhlásilo sbírku. A mě napadlo, že se do ní s dětmi zapojíme tak nějak po svém. Jednou jsem velkou vodu zažila, to když přišla do domu mých rodičů. A vím, že to není nic příjemného. Všichni jsou teď ve stresu. Veškerá pomoc se soustředí jen na to nejnutnější a nejpodstatnější. Já ale myslím, že dětem pomůžeme více tím, když jim pošleme něco jiného, třeba sladkého,“ zdůvodnila pro Deník Michaela Blažková, funkcionářka klubu a trenérka mladší přípravky.

Pomoc směřovali rakvičtí fotbalisté až k okamžiku, kdy se začnou jejich malí kamarádi z Rudy nad Moravou opět scházet a trénovat. „Když se vžiji do trenérů těchto dětí, byla bych nesmírně šťastná, kdyby si na moje svěřence někdo tímto způsobem vzpomněl a něco dobrého na zub jim poslal,“ usmívala se žena, která je zároveň i členkou rakvického zastupitelstva.

Úsměvně pak působil příběh dvanáctičlenné rodiny nutrií, která už více jak dva roky baví Břeclavany. Kvůli zvýšené hladině řeky Dyje v Břeclavi totiž ztratila svoje obydlí pod mostem v Dukelské ulici. Roztomilá banda se k sobě v chladných dnech choulila na schodech vedoucích k řece. A místní ji chodili krmit.

„Nutrie tady teď sedí na schodech za každého počasí, choulí se k sobě, když na ně prší a je zima, a asi ani nemají nic moc k snědku. A mně je jich líto, vždyť jsou to taky živí tvorové,“ zdůvodňovala Deníku jedna z žen, které chodily vodní hlodavce pravidelně krmit.