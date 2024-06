Rozšířenost fotovoltaických elektráren (FVE) logicky způsobila, že takových případů přibývá. Celorepublikový hasičský sbor prostřednictvím účtu X informoval o evidenci pětapadesáti případů, což je na druhou stranu ke 160 tisícům nově připojených relativně malé číslo, nikoliv však zanedbatelné.

"Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy."

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) poukázala na to, že růst oblíbenosti fotovoltaiky s sebou nese i rostoucí počet fotovoltaických elektráren, které vznikají bez odborných znalostí zhotovitele a zpracovatele dokumentace. „Určitě nedoporučujeme jít cestou montáže podle internetu a nakoupit nejlevnější výrobky s cílem co nejvíce ušetřit. Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy. A to nejen majitele nemovitosti, ale i sousedů nebo zasahujících hasičů, neboť požárem zasažený fotovoltaický systém může být pod napětím vyšším než relativně bezpečných 120 voltů,“ uvedl předseda ČKAIT Robert Špalek pro Českou tiskovou kancelář.

V případě neodborně instalované fotovoltaiky může být příčina požáru různá. Podle expertů se nejčastěji jedná o zkrat na rozvodech a elektrických zařízeních, šíření požáru jde většinou na vrub hořlavosti obalů kabeláže. Problémové mohou být také konektory na kabeláži pod stejnosměrným napětím nebo nekvalitní zařízení, jako například měniče napětí. V neposlední řadě může být problémová i nevhodně zvolená střešní krytina.