/FOTO, VIDEO/ Snímky a videa děsivého požáru skladovací haly mikulovské společnosti STKO před dvěma lety obletěly republiku. S ohněm se tehdy pralo více jak dvacet jednotek hasičů. Hala lehla popelem. Na jejím místě však vyrostla nová. Čeká už jen na kolaudaci.

Nová skladovací hala mikulovské odpadové společnosti STKO má před kolaudací. Původní před dvěma lety zcela shořela. | Video: Deník/Iva Haghofer

Patnáctiminutové řádění ohně a škoda? Asi pětadvacet milionů korun. Skladovací hala mikulovské odpadové společnosti STKO v Drnholci v červnu před dvěma lety shořela téměř beze zbytku. Na jejím místě v mezičase vyrostla zbrusu nová. Chybí jí už jen kolaudace. Deníku to prozradila ředitelka společnosti Pavla Norková.

„Vše je hotové, hala stojí a my aktuálně chystáme kolaudační souhlas. Když si ovšem vzpomenu na červen roku 2022, moc dobře po těle mi není. Plameny zaúřadovaly tak, že bylo téměř vše pryč prakticky do čtvrt hodiny. Konstrukce haly byla s polykarbonátem, v mžiku vše shořelo,“ vzpomínala na horké červnové odpoledne Norková.

Příčinu požáru tehdy řešili společně s hasiči i kriminalisté. „Závěrem bylo, že došlo zřejmě ke samovznícení odpadu. Pravděpodobně lidé do směsného komunálního odpadu vyhodili něco, co tam nepatřilo. Mohlo jít třeba o baterie. A ty se vlivem vysokých teplot vznítily,“ nastínila ředitelka.

K něčemu podobnému by v budoucnu dojít nemělo. Nová hala má totiž moderní systém ventilace, funguje zde klimatizace i výměna vzduchu. Jednak i proto, aby se zde lidem v chladných a naopak horkých měsících dobře pracovalo.

Nová hala je rozdělená na dvě části

K dispozici zde mají i zázemí se šatnami. „Máme zde pět stálých zaměstnanců. Nová hala je rozdělená na dvě části, což je praktické. Ta původní byla spojená. Přední část bude sloužit na objem a komunální odpad. Zde se bude vše nakládat a odvážet pryč,“ ukázala redaktorce na místě vedoucí drnholecké odpadové haly Jana Křivíková.

V zadní části zatím pracovníci třídí papír. „Zůstal nám lis, papír budeme tedy dál balíkovat a zpracovávat. Hotové balíky pak dál prodáváme,“ zmínila ředitelka STKO.

Součástí původní haly byla i třídící linka na plasty. Ta však shořela. Novou Mikulovští pořídit odmítli. „Ekonomicky by se nám to nevyplatilo. O vytříděné plasty je stále menší zájem. Nová linka by stála desítky milionů, než by se nám investice navrátila, trvalo by to roky,“ zdůvodnila Norková s tím, že část plastů z objemů přesto pracovníci společnosti třídí. Ručně.

Nová skladovací hala má stejné základy a půdorys jako ta původní. Je tedy i stejně velká. Jen střecha se liší. „Dřívější byla kulatá. Nyní máme klasické áčko, což je pro nás vzhledem k využití a manipulačnímu prostoru výhodnější,“ porovnala Norková.

Náklady na výstavbu haly v Drnholci částečně pokryla společnost z vlastních prostředků. „Něco nám poslala pojišťovna jako kompenzaci za halu shořelou. A zbytek, asi deset milionů korun, jsme zaplatili díky úvěru,“ vyčíslila ředitelka.

Nejnáročnější bylo zkoordinovat stavbu s provozem odpadové společnosti. „Bylo to složité, nemohli jsme úplně paralyzovat překladiště a zavřít ho. Přece jen sem dovážejí odpad i firmy. Měli jsme proto určená místa, kam jej dočasně mohou umístit. A více jsme se snažili svážet přímo na koncová místa. Bylo to těžké, ale zvládli jsme to,“ usmívala se šéfka firmy.