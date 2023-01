Původně archeologové věřili, že by mohlo jít o pravěký člun, tento typ lodi se podle nich používal už od mladší doby kamenné, odborná analýza jej ale označila za mnohem mladší. "Kousek lodi jsme v předchozích letech podrobili radiokarbonové metodě určování stáří materiálu. S největší pravděpodobností se jedná o plavidlo, které vzniklo mezi roky 1700 a 1800 našeho letopočtu, tedy v období raného novověku. Z hlediska řeky Dyje se jedná o naprostý unikát. V této řece se nikdy nic podobného nenašlo," uvedl archeolog Libor Kalčík.

Dyje vyplavila starověké unikáty. Žebra vydlabané lodi ležela ve vodě tisíce let

Konzervaci lodi zástupci břeclavského muzea zajistili ve specializovaném zařízení v německém Schleswigu. Konzervace bude trvat nejméně sedm let. "Do Německa pojedou fragmenty lodi ponořené do vody z řeky Dyje ve speciální nádobě, aby na vzduchu nedegradovaly. Po procesu konzervace kusů lodi, z nichž největší měří přes tři metry, bychom je rádi vystavili v expozici přímo v Břeclavi," uvedl ředitel břeclavského muzea Petr Dlouhý.

Plánovaná expozice by měla zdůraznit význam Dyje v průběhu osidlování dnešní Břeclavi a jejího okolí. Kromě virtuálního modelu lodi chce muzeum nechat vytvořit také její zmenšený model.