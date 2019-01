Pohořelice, Mikulov /DISKUTUJTE/ - Ženě z Mikulova nedal zaměstnavatel platový výměr ani výplatní pásky. Teď jí nechtějí na úřadě práce vyplatit podporu. Není jediná.

Ilustrační foto | Foto: Foto Deník

Jeden velký podvod. Právě tak popisuje Ilona Kaňkovská poměry v pohořelickém Hotelu Morava. Pracovala tady dva měsíce jako servírka. Nejraději by ale toto období co nejrychleji vymazala ze své paměti.



„V polovině července jsem v Hotelu Morava nastoupila jako servírka. Podobně i další zaměstnanec na pozici recepčního. Po měsíci práce jsme požádali o výplatu, kterou nám s velkým zpožděním vyplatili, avšak bez výplatních pásek. Poprosili jsme tedy i o ně a dočkali jsme se toho, že jsme byli bez udání důvodu propuštěni,“ popisovala Kaňkovská počátek obrovských trablů.



Když si totiž následně přišla na úřad práce pro podporu, neuspěla. Dozvěděla se, že jí musí zaměstnavatel nejprve potvrdit platový výměr, aby jí měli částku z čeho vypočítat. „V hotelu nám ale tento doklad odmítli vystavit s tím, že firma, se kterou máme smlouvu, už neexistuje,“ pokračovala žena.



„Je to nesmysl. Ve firmě Gastro & Trade, o kterou se v tomto případě jedná, jen dochází k výměně jednatele. Je to jedna z našich servisních organizací, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, protože je to pro hotel výhodné,“ uvedl jednatel společnosti Hotel Morava David Konečný.



Podle krajského soudu ovšem firma Gastro & Trade skutečně míří do konkurzu. Už od března je bez jednatele, což potvrzuje i výpis z obchodního rejstříku dostupný na internetu. Poslední jednatelkou společnosti byla šestadvacetiletá Miroslava Březinová. Břeclavský deník zjistil, že byla pouze nastrčenou figurkou.



„Měla velké problémy s drogami, dostala se na ulici. Tam ji nějací lidé oslovili, že jí chtějí pomoct, že se nemá o nic starat, dostane peníze na ruku. Odvezli ji do Znojma, kde koupila za korunu firmu Gastro & Trade. Stal se z ní bílý kůň. Naštěstí rodina to záhy zjistila a dala okamžitě návrh na zrušení zápisu, ještě než na ni někdo stačil převést dluhy,“ přiblížila příběh Březinové osoba jí velmi blízká, která ovšem z obav o svou bezpečnost chtěla zůstat v anonymitě. Její jméno ale v redakci známe.



„Kdo mně tedy dal v polovině července pracovní smlouvu? A kdo o dva měsíce později výpověď?“ ptá se rozhořčeně Kaňkovská, které, jak tvrdí, smlouvu za zaměstnavatele potvrdil Hotel Morava.



„Myslím si, že jednatel hotelu nám úmyslně předložil smlouvu na firmu v likvidaci, aby nám nemusel platit sociální ani zdravotní pojištění. Nyní nepobírám ani podporu v nezaměstnanosti, a dokonce bojuji i o přídavky na dceru. Už od září máme pouze dva a půl tisíce korun na měsíc a žádná instituce mi nechce pomoci,“ nastínila žena z Mikulova zoufalou situaci, ve které se nachází.



Není jediná. Podobně dopadl také Jan Spuchlák, který dostal výpověď společně s ní. Problémy ale mají i další. „Doteď jsem nedostala zápočtový list. Několikrát jsem to urgovala, ale marně,“ posteskla si Anita Sičová z Brodu nad Dyjí, která z Hotelu Morava odešla asi před půl rokem.



I nyní hotel prostřednictvím pohořelického úřadu práce hledá nové zaměstnance.

