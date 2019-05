Doprava je v Branišovicích jeden z největších problémů. Vedení obce si před pár lety nechalo udělat měření. „Nejvyšší rychlost byla 137 kilometrů za hodinu. Ve směru na Moravský Krumlov osmadevadesát procent řidičů nedodržuje rychlost,“ přiblížil starosta Marek Sovka.

Policisté ale novinku, kterou využívají například ve Švédsku, nedoporučili. „S ohledem na platnou legislativu jsme přesvědčení, že systém nelze umístit na silnici a tím pádem ani provozovat,“ uvedl za policii Martin Petlach.

Představitelé obce už mají podepsanou smlouvu se zhotovitelem i přislíbenou dotaci z Evropské unie, která má pokrýt pětadevadesát procent nákladů. Speciální práh má stát 2,7 milionu korun bez daně. „Musíme řešit, co dál,“ nastínil Sovka.

Opatření proti rychlým řidičům v kraji:



Branišovice (Brněnsko): v plánu speciální práh: náklady asi 2,7 milionu korun bez daně, příslib dotace, dohodnutá firma, proti policie



povolená rychlost: podle měření ji 98 procent řidičů v obci nedodržuje, nejvyšší naměřená rychlost je 137 kilometrů za hodinu



Kyjov (Hodonínsko): dva obousměrné radary, jeden v místní části Bohuslavice, druhý v Nětčické ulici.



Vyškov: dva nové radary v Křečkovské ulici, druhý v Dědicích



Břeclav: nové úsekové měření na silnici I/55 (od roku 2020)



Znojmo: úsekové měření v městské části Kasárna (od prázdnin)



Některé obce využívají figurínu policisty: v minulosti třeba Valtice na Břeclavsku

S návrhem vedení obce souhlasí například Kateřina Řeřuchová. „Je potřeba, aby tam něco takového bylo. Nejhorší je to s kamiony. Jezdí jako prasata,“ reagovala.

Naopak spíš skeptický je Pavel Fučík. „Myslím si, že to jde řešit i jiným způsobem. Máme obavy, co to bude dělat v okolních domech, každý otřes je znát,“ poukázal.

Řidiče se snaží zpomalit i v jiných městech s pomocí radarů, které zachytí přestupek a viník pak dostane pokutu. Břeclavští třeba chystají úsekové měření na silnici I/55. Jde o místo častých nehod. Hodlají začít v roce 2020. „Stále usilujeme o kruhový objezd,“ sdělil vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.

Ve Znojmě plánují představitelé radnice zavést úsekové měření v městské části Kasárna. „Nachází se na hlavním tahu ve směru od Prahy, řidiči tam často překračují povolenou rychlost,“ informovala mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková. Spustit ho chtějí o letních prázdninách.

Dva obousměrné radary kontrolují řidiče v Kyjově na Hodonínsku, dva nové zase pořizuje vyškovská radnice. Jeden se objeví v Křečkovské ulici, druhý v místní části Dědice. „Až devadesát procent řidičů na radary reagují zpomalením,“ poznamenal před časem starosta Vyškova Karel Jurka.

Příznivec radarů je také krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek. „Nyní není žádný jiný účinný nástroj, jak vychovat řidiče. Dokud radary vydělávají, plní výchovnou funkci,“ shrnul koordinátor.