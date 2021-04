Dvě stě sedm volných parkovacích míst z dvě stě sedmi. Parkoviště pro návštěvníky města v mikulovské Jiráskově ulici, které tamní loni v červenci zprovoznili, stále zeje prázdnotou.

Parkoviště v Jiráskově ulici v Mikulově má kapacitu 207 míst. | Foto: město Mikulov

Mikulovská radnice se proto nyní soustředí na zlepšení navigačního systému, který by turisty odradil od parkování v historickém centru, a zároveň je svedl na periferii a záchytná parkoviště. "Parkování je u nás dlouhodobě velkým problémem. Naším cílem je proto vytěsnit návštěvníky z rezidentních zón a svést je pryč z centra, případně je rozptýlit po okolí Mikulovska. Zdejší vinařská krajina má přesah jak do Lednicko-valtického areálu, tak i do Dolního Rakouska. Kapacitu, kterou můžeme využít, stále máme. Nyní je ještě třeba vychovat generaci návštěvníků, která se k naší vzácné krajině bude umět chovat," uvedl starosta města Rostislav Koštial.