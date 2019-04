František Peřina

8. dubna 1911, Morkůvky - 6. května 2006, Praha

V osmnácti letech se tento rodák z Morkůvek rozhodl stát pilotem. 1. října 1929 nastoupil do dvouleté pilotní školy v Prostějově. Úspěšně rozvíjel svůj talent a zanedlouho se stal výborným stíhačem, střelcem a akrobatem.

V roce 1937 byl vybrán do reprezentačního družstva na mezinárodní letecký mítink v Curychu. Soutěžil ve třech stíhacích disciplinách a obsadil v nich druhé, třetí a čtvrté místo.

25. června 1939, pouhý den po svatbě, odešel do zahraničního odboje. Z Polska odplul do Francie, kde byl zařazený do legendární perutě „Les Cigognes“ (Čápi) a létal v letce kapitána Jeana-Maryho Accarta. Hned v prvních dvou dnech německé ofenzivy sestřelil pět nepřátelských letadel a stal se prvním československým stíhacím esem.

5. září 1940 byl přijatý do řad RAF a zařazený k formující se 312. stíhací peruti. Od 25. prosinec 1942 působil jako střelecký instruktor. Koncem roku 1959 se s manželkou přestěhoval do Kalifornie ve Spojených státech amerických. Později žil také v Arizoně a Nevadě.

V historické tabulce československých stíhacích es byl čtvrtý. Do této čtveřice patřili ještě Karel Kuttelwascher, Josef František a Alois Vašátko. Peřina se jako jediný z nich dožil zaslouženého uznání po roce 1989.

V březnu 1993 se Peřinovi definitivně přestěhovali do Prahy. V dubnu 2006 se po smrti manželky jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že byl hospitalizován ve Vojenské nemocnici v Praze, kde 6. května 2006 zemřel.