Josef Pavelka

* 23. září 1923

+ 13. března 1997

Do zahraniční armády se dostal v roce 1939. Nejdříve sloužil ve Francii, poté i v Anglii u RAF. Na konci roku 1940 byl těžce raněn při operačním letu na Mannheim v havárii krátce po startu, rok a půl strávil na léčení.



Po opětovném nástupu do aktivních složek armády sloužil jako velitel letounu a účastnil se úspěšného bombardování německých ponorek. Kvůli zdravotnímu stavu ale nebyl schopen dalšího plného nasazení, proto byl koncem roku 1944 odvelen k vojenskému dopravnímu letectvu. Za válečné zásluhy si vyloužil řád generála M. R. Štefánika, dva válečné kříže, medaili Za zásluhy I. třídy a mnohá další ocenění. Zemřel ve věku čtyřiasedmdesáti let a byl pohřben s náležitými poctami.

PROKOP PRČÍK