„Stáří“ obce přičítá takové koncentraci voličů i starosta obce Nové Sady na Vyškovsku Radovan Frech. Zeman tam v roce 2018 zvítězil v prvním kole s podporou 66 procent, ve druhém kole pak získal 81, 7 procent hlasů. Pokud byl u obyvatel před pěti lety na prvním místě Miloš Zeman, bude to letos Andrej Babiš?

Právě ten je spolu s Jaroslavem Baštou zřejmě favoritem také v Mouchnicích na Hodonínsku, kde Zeman před pěti lety utržil v prvním kole 61, 8 procent hlasů, ve druhém pak 76. Místní starostka Jana Kudličková to přičítá tehdy stále ještě oblibě ČSSD, která byla součástí vládních koalic.

„Myslím si, že to bylo příslušností k ČSSD. Samozřejmě, že poměry ve vládě se změnily. Teď by tu docela velkou podporu mohl mít Andrej Babiš, anebo kandidát SPD Jaroslav Bašta. Dívám se na to podle toho, jak dopadly výsledky v jiných volbách,“ sdělila starostka.

Uprchlíci pro pohraničí

Na Brněnsku měl Miloš Zeman nejvyšší podporu ve obci Skryje. V prvním kole získal přes sedmdesát procent hlasů a ve druhém už více než osmdesát. Na Blanensku prvenství drží obec Deštná. Zeman v této vsi dosáhl podobného výsledku. A na Břeclavsku se mu nejvyšší podpory dostalo v Bulharech. I tam místní výsledek z roku 2018 přičítají věkové struktuře obce a výsledkům ve volbách jiné úrovně.

„Stačí se podívat na věkový průměr obce a výsledky voleb do parlamentu z dřívějších let. Než se dostal do politiky Andrej Babiš, vyhrávali zde s velkou převahou komunisté nebo obecně levice. Věřím tomu, že Miloš Zeman coby osoba dobře známá a působící dlouhou dobu ve vrcholné levicové politice měl celkově u této vrstvy obyvatel velké šance,“ je přesvědčený Stanislav Kachyňa, který v Bulharech žije.

Miloš Zeman tam však podle něj v minulosti oslovil i mladší, a to svými názory na uprchlickou krizi. „Při obhajobě jeho mandátu to bylo velmi ožehavé téma. Žijeme v pohraničí a v blízkém okolí do bylo docela cítit. Řekl bych, že mezi lidmi panoval strach,“ podotkl místní.

Zemitý styl

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Zeman v maloměstském a venkovském prostředí uspěl díky své kontaktní kampani, na kterou se zaměřoval zejména v prvním volebním období. A také díky „zemitému“ stylu svého prezidentství, který byl místním blízký. V potaz je však třeba brát i velikost obce.

„U malých obcí může s procentuální podporou jednotlivých kandidátů hodně zamíchat i nízký počet hlasů. Stačí, když jeden vlivný místní občan přesvědčí o volbě širší rodinu a několik známých či sousedů, a s volebními výsledky v obci s desítkami či nízkými stovkami lidí to zahýbe,“ uvedl politolog.

Pro předpověď výsledků pro letošní prezidentské volby je pak podle Kopečka zohlednit výsledek hnutí ANO z posledních sněmovních voleb. Pokud byl výsledek v dané obci nadstandardní nad celostátním průměrem, mohl by tam být úspěšný právě Andrej Babiš.