Moravské Chorvaty přiblíží přednáška Lenky Kopřivové. Koná se ve čtvrtek 23. ledna od pěti hodin odpoledne v prostorách hustopečské knihovny.

Nový dokument Moravští Chorvaté – zrazený národ poprvé uceleně osvětluje téměř pětisetletou historii Moravských Chorvatů, kteří pobývali i na Břeclavsku. | Foto: Repro: Česká televize

Charvátská Nová Ves, Hlohovec a Poštorná. Obce, které v šestnáctém století osídlili Chorvaté. Jevišovka, Nový Přerov a Dobré Pole jsou další tři obce na Mikulovsku, v nichž se Chorvatům podařilo uchovat si svůj jazyk a kulturu po staletí až do roku 1948, kdy byly násilně vystěhovaní. Jaké byly osudy moravských Chorvatů v neklidném dvacátém století a jak to s nimi vypadá dnes? To vše se dozvědí návštěvníci přednášky.