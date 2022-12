Podle pořadatelů ve Znojmě je důvodem navýšení ceny vstupenek jejich dlouhodobě nízká cena, s níž se už několik let významně nehýbalo. Náklady na akci i honoráře však skokově narostly. „Navyšujeme s ohledem na rostoucí ceny služeb, technického a bezpečnostního opatření, honorářů účinkujících. Za dvoudenní vstupenky ale lidem nabízí dvě desítky koncertů zvučných ikon, rytířské turnaje, představení pro děti a na všechny další části programu, včetně historického průvodu. Děti do patnácti let mají stále vstup volný,“ zdůvodnil ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Za dvoudenní permanentky zaplatí nově návštěvníci vinobraní, které se uskuteční od 8. do 10. září příštího roku, o dvě stě korun víc, než doposud. V nejvyšší ceně, která platí těsně před akcí tedy 750 korun, namísto dosavadních 550 za permanentku. Za jednodenní vstupenku, kterou je možné koupit až v den akce na místě, zaplatí návštěvníci v pátek o sto a v sobotu o sto padesát korun víc. Na hlavní sobotní program tedy nově 600 korun, na páteční 450 korun.

Znojemské historické vinobraní 8. až 10. září 2023:

Předprodej od 1. prosince 2022 v síti Ticketstream a infocentru

Permanentka 750 Kč (nákup od 1.9. 2023) / 650 Kč (do 31.8.2023) / 550 Kč (do 30.4.2023)

Jednorázové vstupné: pátek 450 Kč / sobota 600 Kč

Slevy pro seniory, ZTP, studenty, děti do 15 let zdarma

Obyvatelé v centru mají vstup zdarma

Navzdory navýšení zůstávají vstupenky na Znojemské historické vinobraní ve srovnání s podobnými akcemi v republice stále nejlevnější. Za třídenní permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově na Břeclavsku zaplatí i v dalším roce návštěvníci stejně jako doposud 1050 korun. Významné navýšení tam udělali pořadatelé loni. I letos ale přisadili, byť minimálně. „V předprodeji zaplatí za permanentku lidé nově 850 korun, tedy o padesát korun víc. K rozhodnutí nás donutila současná situace s drahými energiemi i honoráři. Ale chtěli jsme zachovat kvalitní program. Věříme, že návštěvníci tomu porozumí,“ informoval Dominik Ryšánek z Mikulovské rozvojové, která vinobraní organizuje.

Ohlédnutí za znojemským vinobraním

Předprodej vstupenek za výhodnou cenu zahájí Mikulovští pravděpodobně během příštího týdne. „Tak, aby je zájemci mohli darovat svým blízkým k Vánocům. Postupně budeme odtajňovat i jména hvězdných interpretů,“ sdělil Ryšánek. Podobně jako ve Znojmě jejich jména totiž pořadatelé nemohou zveřejnit dřív, než podepíšou smlouvy.

Ve Znojmě ale navýšení cen zarezonovalo, především kvůli tomu, že nejsou zvýhodněni místní obyvatelé, jako třeba právě v Mikulově. Tam po předložení občanského průkazu nakoupí místní permanentku za polovinu, tedy 500 korun. „Zabývali jste se tím, jak zvýšenou cenu vstupného budete kompenzovat Znojmákům? Pro zdražení jako takové mám pochopení, ale nechápu proč vedení města zdraží vstupné i pro občany Znojma? Mohli bychom najít podobný způsob jako v Mikulově,“ navrhoval na jednání zastupitelů bývalý starosta Jakub Malačka.

Pálavské vinobraní v Mikulově 8. až 10. září 2023:

Předprodej bude zahájen do půlky prosince 2022 v síti Ticketstream

Permanentka 1050 Kč (nákup od 1.9.2023) / 1000 Kč (nákup od 1.7. do 31.8.2023) / 850 Kč (nákup od poloviny prosince 2022)

Jednorázové vstupné: pátek i sobota 750 Kč / neděle 300 Kč

Děti do 12 let a držitelé ZTP zdarma

Obyvatelé Mikulova permanentka 500 Kč

Podle starostky Ivany Solařové je ale cena ve Znojmě stále na přijatelné úrovni pro všechny. Původní návrh byl údajně ještě vyšší. „Pro nás je tou slevou kompromis mezi navrhovanou a konečnou cenou,“ reagovala Solařová.

Zvýhodněni jsou ve Znojmě jen obyvatelé bydlící v samotném centru dění vinobraní. „Hodnotu vstupného držíme na takové úrovni, aby si návštěvníci mohli dopřát i něco z gastro nabídky, nebo si zakoupit autentický historický výrobek, který na vinobraní trhovci nabízí,“ doplnil František Koudela.

Pálavské vinobraní

Názory obyvatel na zvýšení cen se různí. „To už jim na to vinobraní nikdo nepřijde,“ zlobila se například Helena Komrsová.

Jinak to hodnotil Petr Výmyslický. „Za koncert jedné kapely zaplatíte od osmi stovek nahoru. Na vinobraní je jich za stejnou cenu několik,“ měl pochopení pravidelný návštěvník vinobraní.

Předprodej výhodných vstupenek začíná ve Znojmě středeční půlnocí prvního prosince v síti Ticketstream. Osobně si mohou lístky zakoupit místní v infocentru v Obrokové ulici ve Znojmě.