Omezit návštěvu úřadů musí od pondělí 12. října lidé na Břeclavsku. Kvůli koronavirovým opatřením jsou totiž úřední hodiny omezené na dva dny v týdnu.

V Břeclavi je městský úřad otevřený v pondělí i ve středu od osmi do jedenácti a od dvou do čtyř hodin. V Mikulově nabídli lidem úřední hodiny v pondělí od osmi do jedné a od dvanácti do pěti hodin.