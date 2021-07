Přírodní živel sice poškodil i původní krov, ale jen částečně. „Měli jsme tam odborníky. Krov stojí za to zachovat,“ doplnil Košut.

Kromě úřadu městyse zůstala po řádění tornáda poničená i sokolovna a další významné budovy. „Nejdříve chceme dát dohromady především školy a lékařské ordinace, buňky nejsou úplně komfortní. Ordinace jsme měli ve dvoře radnice. Věřím, že v letních měsících bychom to mohli zvládnout," podotkl starosta.

Úplně k zemi šla budova knihovny. „Nechali jsme ji strhnout. Vyhodnotili jsme jako neekonomické ji na tom samém místě obnovovat a postavíme ji jinde. Ještě musíme vyhodnotit, kde bude nejvhodnější," zmínil Košut.

Sklady plné zásob

V obcích na Břeclavsku a Hodonínsku stále odklízejí škody. Podle hejtmana Jana Grolicha jsou někde stále potíže s dodávkami elektřiny a plynu. Vyřešené mají být do konce měsíce. „Jde o to, aby byly nejdříve funkční přípojky ke standardním domácnostem,“ řekl.

Peprve pak přijdou na řadu i další objekty. V místech je například spousta vinných sklepů.

Do srpna by mělo v oblasti i nadále fungovat hromadné zásobování jídlem. „V dalších dnech budeme také řešit, co s velkými sklady, ať už v Břeclavi nebo Hodoníně, kde je obrovské množství zásob,“ dodal hejtman.