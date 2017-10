Premiér zkritizoval vedení Dolních Věstonic. Kvůli průtahům s opravou silnice

Dolní Věstonice – Za ministerstvo životního prostředí se ve sporu mezi rezortem a Dolními Věstonicemi na Břeclavsku postavil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Deníku Rovnost řekl, že tři roky uzavřená silnice vedoucí k Pavlovu je chybou vedení vsi.

Místo sesuvu v Dolních Věstonicích. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Současně ocenil roli Jihomoravského kraje, který se do tahanice o dotaci v řádu desítek milionů korun vložil. „Jsem rád, že převzal odpovědnost za přípravu opravy. Pokládám to za nezbytné. Celé to vázlo kvůli dohadování mezi Dolními Věstonicemi a ministerstvem, i když jsem se snažil o zprostředkování,“ sdělil Sobotka.

Podle svých slov pokládá za neuvěřitelné, že cesta důležitá pro turisty i obyvatele je od roku 2014 stále zavřená. Předseda vlády je přesvědčený, že všechny potřebné dokumenty budou k dispozici do konce roku. V tom následujícím by pak problém měl zmizet.

Spor o peníze

· Stát na opravy uvolnil padesát milionů korun.

· Obec však u ministerstva pokaždé narazila na odmítnutí žádosti.

· Spor se vleče kvůli rozdílným názorům na technické řešení sanace svahu.

· Nynější žádost je poslední možná.

Sobotka považuje průtahy za chybu představitelů vsi. Situaci srovnal s nedalekými Bulhary, které byly před třemi lety postižené přívalovými dešti stejně jako Dolní Věstonice. Nestabilní svah tam tehdy ohrozil několik domů, dvě rodiny musely své domácnosti opustit. „Až na Dolní Věstonice se odstranění škod podařilo dosáhnout všude. V Bulharech se posouval celý břeh. Podle mého názoru jde o lokální problém způsobený postupem Věstonic,“ řekl premiér.

Starostka obce Jaroslava Rajchlová má ale jiné vysvětlení. Už dříve uvedla, že požadavky ministerstva odmítla splnit řada oslovených projektantů. Ti tvrdili, že státem navrhované řešení je technicky neuskutečnitelné.

Vesnice známá nálezem Věstonické Venuše si minulý měsíc podala poslední žádost o dotaci na zhruba čtyřicet milionů korun. Další peníze chce po rezortu kraj. „Obě žádosti byly podány v dohodnutém termínu a jsou nyní předmětem posuzování,“ reagovala mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Státní úředníci obci předchozích pět žádostí zamítlo. Důvodem byly rozdílné názory na způsob zabezpečení rizikového svahu nad i pod silnicí vinoucí se kolem Nových Mlýnů.

Dosavadní práce stály sedmadvacet milionů, deset už poslal kraj. Celková cena projektu je 77 milionů.