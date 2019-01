Vrbice – Má 256 stran, pružné desky, křídový papír a ve Vrbici je první svého druhu. Tamní obyvatelé sledují historii své obce v nové knize, která se jmenuje Vrbice – Setkávání s minulostí.

Vrbice má novou a první knihu zabývající se historií obce. | Foto: Obec Vrbice

Na jejím vzniku pracoval tým nadšenců v čele s historikem a muzejníkem Františkem Janoškem. „Knihu jsme dali dohromady z dostupných materiálů, které jsme získali na obci, v archivech i od občanů. Součástí knihy je i první písemná zmínka. Je to průřez dějinami naší obce," říká starosta Tomáš Bílek.

Práce na ní trvala dva roky a zasloužili se o ni pouze obyvatelé Vrbice. Proto jí také říkají „kniha od Vrbečáků pro Vrbečáky a přátele obce". První muž tamního úřadu tvrdí, že se nepokoušeli o vědeckou práci. Chtěli spíše potěšit. „Pracovali jsme v týmu, v němž jsme se vždycky na všem demokraticky domluvili," vypráví Bílek s pousmáním.

Formát knihy je o něco větší než běžná A5 a počet stran se přehoupl přes dvě stě padesát. Vedení obce nechalo vytisknout na tisíc kusů, za zaplatilo přibližně tři sta tisíc korun. Penězi pomohl Jihomoravský kraj a Vrbičtí rovněž využili částku, kterou získali s diplomem za vedení a podobu kroniky. Cena jednoho kusu je 280 korun a zájemci jej mohou získat na obecním úřadě. „Když knihu dnes chytnu do ruky, najdu několik věcí, které bychom udělali malinko jinak. To je ale vždycky. Jsme spokojení a od lidí slyším jen pozitivní ohlasy," tvrdí Bílek. Pochvaluje si i zájem. Na co nejrychlejší prodej ale netlačí. „Nemáme ambici, aby byly všechny kusy mezi lidmi třeba do dvou měsíců. To ne. Víme, že půjde o delší dobu," doplňuje starosta.

Vrbičtí nejsou v regionu zdaleka jediní, kdo se pustil do mapování historie knižní formou. Vznik celé sérii mají v plánu například v Rakvicích, část už je hotová. Naposledy vzniklo dílo zaměřené na tamní tragédii z roku 1936, kdy se v řece Dyji utopila třída malých školáků, kočí a sním i koně.